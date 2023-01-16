Ведется работа по приданию особого статуса Туркестану

16 Января 2023, 11:01

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во время встречи с местным населением в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область Глава государства поднял вопрос о присвоении Туркестану статуса исторической и духовной столицы. По поручению акима области создана рабочая группа по изучению вопроса присвоения Туркестану особого статуса. Сегодня состоялось собрание рабочей группы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

«Работа над поручением Главы государства придать Туркестану особый статус уже начата. Она находится на непосредственном контроле акима области. Создана специальная рабочая группа. Несмотря на то, что представители госорганов координируют работу, мы должны учитывать все предложения при реализации этой важнейшей инициативы. Ведь в каждой отрасли есть свои специалисты, исследователи.

Инициатива присвоения Туркестану особого статуса очень важна для исторического города. А как это должно происходить? Каковы будут смысловые, основные идеологические и экономические направления? Это должно быть оформлено через специальные документы. А для этого очень важно мнение историков, археологов, представителей духовности, знатоков туризма, юристов, яссауиологов, архитекторов-архитекторов, ученых и исследователей, самих туркестанцев. Поэтому желательно, чтобы предложения деятелей, которые высказывают свое мнение и вносят свой вклад в эту инициативу, были обобщены. В этой работе вы должны участвовать с большим энтузиазмом», - сказал заместитель акима Бейсен Тажибаев, который курирует эту работу.

На повестке дня обсуждали ход выполнения протокольных поручений по присвоению особого статуса городу Туркестану. Были заслушаны предложения представителей управления культуры и туризма области. Также была озвучена работа, начатая акиматом города. Руководители и представители управлений, архитекторов, вошедших в состав рабочей группы, высказали свои мнения.

Также были проанализированы предложения по защите мавзолея Яссауи в рамках законодательства «О присвоении особого статуса городу Туркестану и мавзолею Ходжи Ахмеда Яссауи». Рабочая группа систематизирует накопленные предложения, по которым будет проведена работа.

«Туркестан является золотым столпом нашего народа. Туркестан – наша гордость, колыбель тюркского мира, сакральное место, известное всему миру. Этот священный город занимает особое место в нашей истории. Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане – незыблемая опора нашей духовности», - отмечал Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения мавзолея.