    06:58, 27 Март 2026 | GMT +5

    В двух сетах завершился матч Рыбакина — Соболенко за выход в финал

    27 марта Казахстанка Елена Рыбакина (2-я в рейтинге WTA) и белоруска Арина Соболенко (1-я) сыграли в полуфинальном матче на турнире в Майами (США), передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Победительница противостояния определилась по итогам двух сетов, ею стала лучшая теннисистка мира — 6:4, 6:3.

    Теперь Соболенко предстоит в финале встретиться с представительницей США Кори Гауфф (4-я), в случае победы она станет чемпионкой данного турнира второй год подряд.

    Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта, его общий призовой фонд составляет 9 415 725$, из которых победительница одиночного женского разряда получит 1151380$ и 1000 очков рейтинга.

    Ранее Арина Соболенко лидировала в рейтинге WTA с 11 025 очками, Елена Рыбакина — вторая с личным рекордом в 7 783 балла. Отрыв между ними составлял 2 342 очка.

    Соболенко провела на первой строчке рейтинга 75 недель подряд, сравнявшись с Игой Швентек — это 12-й результат в истории тенниса.

    На турнире в Майами интрига обостряется: Соболенко защищает 1 000 очков за прошлогоднюю победу, тогда как Рыбакиной нужно отстоять лишь 35 баллов. Оба выхода в полуфинал уже принесли каждой по 390 очков.

    В этом сезоне соперницы встречались дважды и обменялись победами: Рыбакина выиграла финал Australian Open, Соболенко взяла реванш в финале Индиан-Уэллса, отыграв матчбол на тай-брейке. В общем счёте личных встреч — 9:7 в пользу Соболенко.

    Сара Болат
    Сара Болат
