Рыбакина снова сыграет с Соболенко: чем интересно их противостояние

В текущем рейтинге WTA Арина Соболенко занимает первое место, имея в активе 11 025 баллов. Белорусская теннисистка сравнялась с Игой Швентек из Польши по количеству недель подряд на первой строчке мирового рейтинга — 75. Это 12-й результат в истории, на 11 месте Крис Эверт — 76.

У Елены Рыбакиной в текущем рейтинге WTA второе место и 7 783 очка, что является рекордом в ее карьере. На текущий момент отрыв Соболенко от Рыбакиной в рейтинге составляет 2 342 балла. На турнире WTA 1000 в Майами в 2026 году Соболенко защищает 1000 очков, полученных за победу в 2025 году, в то время как Рыбакина должна защитить всего 35 баллов, так как в 2025 году она в стартовом для себя втором круге проиграла американке Эшли Крюгер.

За выход в полуфинал и Рыбакина, и Соболенко гарантировали себе 390 баллов. Результат матча в Майами между ними особенно ожидаем — в случае победы Соболенко Рыбакина сможет уменьшить отрыв от нее в рейтинге на 355 баллов. Если же выиграет Рыбакина, то она получит шанс сократить отрыв от Соболенко до 1667 очков, если выиграет и в финале (или до 2017 баллов в случае поражения в финале).

В текущем году Рыбакина и Соболенко сыграли друг с другом два раза, обменявшись победами. В финале турнира Большого шлема Australian Open победу над Соболенко одержала Рыбакина, а в финале турнира Мастерс WTA 1000 в Индиан Уэллсе победила уже Соболенко, отыграв у Рыбакиной матчбол на решающем тай-брейке.

В целом же за всю историю выступлений в турнирах WTA Рыбакина и Соболенко сыграли между собой 16 раз. В девяти случаях победу праздновала Соболенко, в семи — Рыбакина.

Накануне очередной, 17-й встречи с Рыбакиной Соболенко заявила, что с нетерпением ждет новый матч с представительницей Казахстана.

— Думаю, это определенно будет битва. Это всегда битва, всегда борьба, всегда вызов. И я думаю, мы подталкиваем друг друга к пределу и всегда показываем лучший теннис. Надеюсь, вам будет очень приятно смотреть нашу игру, и я очень рада снова сыграть с ней, — сказала Соболенко о полуфинале с Рыбакиной в интервью на корте.

Помимо сухих цифр, матчи между Рыбакиной и Соболенко привлекают болельщиков тем, что эти две теннисистки — совершенно разные по темпераменту. Если Соболенко открыто демонстрирует свои эмоции на корте, то Рыбакина всегда очень сдержанна и даже на победы на турнирах Большого шлема она реагирует легкой улыбкой.

Поэтому в среде болельщиков матчи между Соболенко и Рыбакиной неофициально называют встречей льда и пламени, характеризуя таким образом «безэмоциональность» Рыбакиной и «огненный» темперамент Соболенко.