    00:01, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Брюсселе запущена новая платформа развития отношений ЕС — Казахстан

    Во вторник в г. Брюсселе состоялась презентация новой организации «Kazakhstan–EU Gateway» (Портал Казахстан-ЕС»), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Брюсселе запущена новая платформа развития отношений ЕС — Казахстан
    Фото: Фото: Арнур Рахимбеков

    Новая НПО в центре Европы призвана содействовать сближению Европейского союза и Казахстана.

    В Брюсселе запущена новая платформа развития отношений ЕС — Казахстан
    Фото: Kazinform

    Руководитель «Kazakhstan–EU Gateway» Валихан Бахретдинов отметил Kazinform, что первым мероприятием НПО явилось обсуждение в формате круглого стола стратегического партнерства ЕС — РК в области критических сырьевых материалов.

    — Мы считаем, что в канун 10-летия подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве важно подвести итоги двустороннего диалога. Поэтому сегодня в сердце Евросоюза мы проводим круглый стол, посвященный сотрудничеству между ЕС и Казахстаном в области критических важных материалов. Достаточно важной и актуальной темой двусторонней повестки. Хотел бы отметить, что наше мероприятие также посвящено итогам недавнего визита главы Европейского совета Антониу Кошты в Казахстан, который также способствовал расширению наших связей — рассказал В. Бахретдинов.

    Презентация вызвала высокий интерес со стороны местных дипломатических и экспертных кругов. В мероприятии приняли участие:

    • Главный советник Европейской службы внешних действий по критическим сырьевым материалам Люк Девинь;

    • Член Европарламента от Чехии Ондрей Достал (независимый депутат);

    • Член Европарламента от Франции Пьер Пимпи (фракция «Патриоты за Европу»).

    • Бывший посол Бельгии в Казахстане Анри Вантигем.

    Девинь, который имеет большой опыт дипломатии со странами Центральной Азии, отметил основные тренды сотрудничества ЕС-РК в области критических сырьевых материалов. В особом порядке представитель Европейской службы внешних действий выделил итоги «Недели критического сырья», которая состоялась в декабре этого года в г. Брюсселе и где участвовала правительственная делегация нашей страны.

    Евродепутат О. Досталь также подчеркнул важность для Евросоюза налаживания сотрудничества с Казахстаном в области критических сырьевых материалов. Он также заметил, что конференция была посвящена обсуждению транспортного проекта «Средний коридор», который вызывает все больший интерес в Европе.

    В панельной секции также выступили: Стефания Бенаглия — эксперт по внешней политике, член Консультативного совета «Портал Казахстан-ЕС»; Сайран Байжаханов — представитель Министерства индустрии и строительства РК, Петер Том Джоунс — эксперт университета «KU Leuven»; Джон Робертс — эксперт по энергетической безопасности и Марат Тертеров- эксперт по геополитике и энергетике.

    Об оценках А.Кошты перспектив двустороннего сотрудничества РК-ЕС, читайте здесь.

    Евросоюз Международная деятельность Международные отношения
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
