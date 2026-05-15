Важность развития транспортной связности между Азией и Европой отметили в ООН

В рамках 18-го заседания Межправительственной комиссии ТРАСЕКА исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия отметила важность развития транспортной связности и международного сотрудничества в сфере логистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

В своем выступлении Армида Салсия поблагодарила организаторов мероприятия за проведение заседания и подчеркнула значимость работы стран-участниц по развитию транспортных коридоров.

— Мне приятно поблагодарить за успешную организацию 18-го заседания Межправительственной комиссии транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия. Я хотела бы воспользоваться возможностью и также поблагодарить правительство Исламской Республики Иран за председательство в комиссии, а также правительство Казахстана за следующее председательство, — сказала Салсия.

Она отметила, что текущий год ознаменован началом Десятилетия устойчивого транспорта ООН, а также рядом важных инициатив в области транспортной связанности в регионе Азии и Тихого океана.

— Этот год стал началом Десятилетия устойчивого транспорта ООН, а также периода важных решений в сфере транспортной связанности в Азии и Тихом океане. Комиссия ЭСКАТО продолжает поддерживать кооперацию по развитию логистики и транспортных коридоров для укрепления устойчивого развития региона, — заявила Армида Салсия.

По ее словам, развитие транспортной инфраструктуры и мультимодальных перевозок остается одним из ключевых направлений регионального сотрудничества, а международные площадки играют важную роль в координации усилий стран.

Также Армида Салсия подчеркнула поддержку работы Постоянного секретариата ТРАСЕКА и выразила благодарность за вклад в развитие эффективных транспортных маршрутов и мультимодальных коридоров.

Напомним, в Астане проходит 18-е ежегодное заседание Межправительственной комиссии ТРАСЕКА, в ходе которого участники обсуждают вопросы цифровизации перевозок, развития международного транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия и упрощения транзитных процедур.