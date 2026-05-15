ТРАСЕКА переходит на цифровой формат транзитных перевозок

В Казахстане проходит 18-е ежегодное заседание Межправительственной комиссии ТРАСЕКА, в ходе которого участники обсуждают вопросы цифровизации перевозок, развития международного транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия и упрощения транзитных процедур, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одним из ключевых решений может стать подписание соглашения о едином транзитном разрешении ТРАСЕКА, работа над которым велась несколько лет.

Выступая на заседании, Генеральный секретарь Постоянного секретариата МПК ТРАСЕКА Асет Асавбаев заявил, что соглашение позволит перейти от бумажного формата к электронному документообороту и упростить перевозки между странами-участницами.

— Данное соглашение является логическим продолжением одной из фундаментальных задач основного многостороннего соглашения — создания условий для свободного и беспрепятственного транзита грузов по маршрутам коридора. Подписание позволит заменить получение нескольких бумажных разрешений на одно электронное разрешение. Тем самым приближая нас к либерализации перевозок и сокращению временных и финансовых издержек перевозчиков, — сказал Асет Асавбаев.

Также он сообщил, что страны-участницы продолжают работу над стратегией развития международного транспортного коридора ТРАСЕКА на 2027–2034 годы. По его словам, документ должен определить долгосрочные направления модернизации и дальнейшего развития маршрута.

— В отчетный период также проведена работа по разработке проекта стратегии МПК ТРАСЕКА по развитию международного транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия на период 2027–2034 года, а также плана действий по ее реализации. Эти документы определяют долгосрочные приоритеты и стратегические направления развития коридора, — отметил спикер.

Отдельное внимание в ходе заседания уделили цифровизации транспортных процессов и внедрению электронных документов. В ТРАСЕКА считают, что переход на цифровой формат позволит повысить прозрачность перевозок и ускорить взаимодействие между странами.

— Переход на электронный формат — важный шаг в рамках общего курса на цифровизацию коридора ТРАСЕКА и будет способствовать повышению прозрачности и эффективности системы в интересах всех сторон. Постоянным секретариатом также разработан проект соглашения о применении электронных документов на международном транспортном коридоре ТРАСЕКА, — подчеркнул Асавбаев.

По его словам, в рамках пилотного проекта по внедрению электронной накладной ЦИМ/СМГС уже состоялись пять этапов тестирования с участием железнодорожных операторов Азербайджана, Грузии, Казахстана, Турции, Украины и Молдовы. Как отмечает Асет Асавбаев, результаты подтвердили практическую эффективность проекта и показали, что совместная работа стран-участниц позволяет достигать конкретных и измеримых результатов в сфере цифровизации перевозок.

Напомним, Казахстан планирует довести транзитные объемы до 55 млн тонн.

ТРАСЕКА — программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнерами по организации транспортного коридора «Европа — Кавказ — Азия». В организационном плане ТРАСЕКА представляет собой межправительственную комиссию.