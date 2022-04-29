Важно разъяснять нашим гражданам суть проводимых реформ - Касым-Жомарт Токаев
«Сейчас очень важно разъяснять нашим гражданам суть и значение проводимых реформ. Призываю всех, кто работает в формате Ассамблеи, включиться в этот процесс, стать активными проводниками идеалов и ценностей Нового Казахстана», - сказал в ходе сессии АНК Касым-Жомарт Токаев.
«Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов вновь назначенным заместителям председателя Ассамблеи от этнокультурных объединений Каримову Тауфику Акрамовичу и Дементьевой Наталье Григорьевне. Уверен, вы придадите позитивный импульс дальнейшему развитию Ассамблеи», - обратился Глава государства.
Президент также выразил признательность за плодотворную работу предыдущим заместителям председателя Ассамблеи от этнокультурных объединений М. Бекбаевой и З. Кузиеву.
Ранее сообщалось, что сегодня в Нур-Султане началась сессия АНК под председательством Касым-Жомарта Токаева. Повестка сессии - «Единство народа – основа обновленного Казахстана».