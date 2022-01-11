Важно не допустить повторения недавних нарушений - Касым-Жомарт Токаев о субсидиях в АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание следует уделить сельскому хозяйству. За последний год в стране наблюдалась засуха. По сравнению с прошлым годом объем собранного зерна снизился на 4 млн тонн. Это сказалось на обеспечении сырьем, также кормами. Согласно прогнозам и в этом году ситуация может быть сложной. Правительство должно держать под строгим контролем вопросы обеспечения семенами, кормами, удобрениями и посевной кампании», - заявил Касым-Жомарт Токаев во время заседания Мажилиса.

Также Глава государства отметил, что часто поднимается вопрос о предоставлении субсидий на постоянной основе.

«Ранее до этого я давал поручение о необходимости пересмотра механизмов субсидирования. Эта работа должна быть выполнена в кратчайшие сроки. Мы должны упростить получение субсидии, обеспечить ее доступность и прозрачность. Важно не допустить повторения недавних нарушений», - поручил Касым-Жомарт Токаев.