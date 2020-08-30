Важно беречь провозглашенные Конституцией казахстанские ценности - АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 лет назад на всенародном референдуме был принят Основной закон страны. Конституция определила демократический курс развития, стала ядром правовой системы и новой точкой отсчета в создании современного государственного устройства, базирующемся на общенациональном единстве и согласии. Об этом говорится в поздравлении Ассамблея народа Казахстана, передает МИА «Казинформ».

- Отмечая юбилей, мы видим масштабные исторические перемены, которые произошли за этот период. Благодаря политике Первого Президента – Елбасы были фундаментально укреплены основы государственности.

Сегодня Казахстан – государство с открытой рыночной экономикой – обеспечивая стратегическую преемственность на новом этапе государственного строительства, реализует программы модернизации всех сфер жизни общества, пользуется уважением и признанием во всем мире.

Важно беречь истинные казахстанские ценности, провозглашенные Конституцией, и обеспечить неукоснительное соблюдение ее норм – залог дальнейшего успешного развития в социально-экономическом и культурно-гуманитарном направлении.

Символично, что юбилеи Конституции и Ассамблеи народа Казахстана всегда отмечаются вместе. Они появились в один год, как ответ на вызовы прошлого времени и позволили добиться главной цели – консолидировать и сплотить единый народ Казахстана.

Пусть День Конституции всегда будет символом патриотизма и нашей любви к Родине, - отмечается в тексте поздравления Ассамблеи народа Казахстана.



