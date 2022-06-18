18 Июня 2022 21:11

Вайнерам Туребаеву и Шерниязову вновь продлили арест — Дело о финпирамиде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили срок содержания под стражей на период ознакомления с материалами уголовного дела, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением следственного суда города Алматы 18 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей на период ознакомления в отношении подозреваемых до 2 месяцев», — сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

В апреле этого года вайнеры были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже арест продлили на два месяца.

Также в качестве подозреваемого по этому делу еще один вайнер — Азимжан Саидбаев. Он был объявлен в розыск.

В октябре прошлого года в Алматы задержан руководитель компании Mudarabah Capital за организацию финансовой пирамиды. В целом 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

В рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео о финпирамиде было опубликовано на странице замначальника полиции Алматы в соцсетях.

Одна из жертв финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в Нур-Султане.