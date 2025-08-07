В авиакатастрофе в Гане погибли два министра

Восемь человек, включая министра обороны Ганы Эдварда Омане Боаму и министра окружающей среды, науки и технологий Ибрагима Мурталу Мухаммеда погибли в результате крушения вертолета национальных ВВС. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС Ганы Джулиус Дебрах.

— Погибли все находившиеся на борту — три члена экипажа и пять пассажиров, — приводит его слова новостной портал Ghana Graphic. — Среди пассажиров находились два министра и исполняющий обязанности заместителя координатора по вопросам национальной безопасности.

Вертолет ВВС вылетел в 09:12 (14:12 по времени Астаны) из столицы страны Аккры и направился в расположенный на юго-западе город Обуаси. Вскоре машина исчезла с радаров.

Новостной портал Ghana Web со ссылкой на очевидцев передает, что вертолет Z9 потерпел аварию в районе города Акрофуон. Упав на землю, он загорелся.

Министры направлялись в район, где, согласно полученной оперативной информации, ведется незаконная добыча природных ресурсов. Обуаси является центром района, где добывают золото. Начато расследование произошедшего.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, что 25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.

26 июля спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего военного вертолета.