В Атырау приняли решение о закрытии канала после 20-летнего простоя
В Атырау канал «Ерик–Мостовой», вырытый в начале 2000-х годов, со временем превратился в отстойник дождевой и талой воды, а летом — в рассадник насекомых, передает корреспондент агентства Kazinform.
После многолетнего простоя местные исполнительные органы приняли решение о закрытии и реконструкции канала.
Недавно аким Атырауской области Серик Шапкенов сообщил, что канал протяженностью 16 километров будет закрыт и модернизирован.
За реализацию проекта отвечает городской отдел строительства Атырау. На разработку проекта модернизации из бюджета выделено 112 млн тенге. В настоящее время в проект вносятся корректировки. Согласно плану, в целях улучшения технического состояния и обеспечения санитарной безопасности очистят загрязненные и бытовые воды внутри канала, проведут работы по очистке дна и стенок, их укреплению и гидроизоляции.
— В соответствии с проектом внутри канала будут проложены дренажная система, водопроводные и канализационные сети, система летнего полива. Вдоль канала построят несколько канализационных насосных станций, откуда собранные сточные воды будут перекачиваться на испарительное поле «Квадрат». В целях благоустройства и озеленения территория канала будет полностью перекрыта: здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, а также дорожка для бега. Кроме того, будут установлены скамейки и освещение, — сообщили в акимате города Атырау.
В 2001–2002 годах для благоустройства правобережной части Атырау проектный институт ТОО «ПИИ Атырауаводпроект» разработал масштабный проект по восстановлению мостового канала. Планировалось создание зеленого пояса, а сам канал должен был выполнять дренажную функцию. Тогда из бюджета на строительство канала было выделено 1,5 млрд тенге, а позднее еще 170 млн тенге на его модернизацию, включая строительство плавучей насосной станции и установку шлюзов. В настоящее время объект находится в запущенном состоянии.
Ранее жители города, всесторонне обсуждая проблему, предлагали осушить канал и создать на его месте зону отдыха с пешеходными и велосипедными дорожками. Канал начинается в микрорайоне «Атырау», проходит через городскую территорию и соединяется с рекой Жайык в районе пересечения с селами Ракуша и Еркинкала.
