    23:44, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Атырау приняли решение о закрытии канала после 20-летнего простоя

    В Атырау канал «Ерик–Мостовой», вырытый в начале 2000-х годов, со временем превратился в отстойник дождевой и талой воды, а летом — в рассадник насекомых, передает корреспондент агентства Kazinform.

    канал
    Фото: акимат Атырауской области

    После многолетнего простоя местные исполнительные органы приняли решение о закрытии и реконструкции канала.

    Недавно аким Атырауской области Серик Шапкенов сообщил, что канал протяженностью 16 километров будет закрыт и модернизирован.

    За реализацию проекта отвечает городской отдел строительства Атырау. На разработку проекта модернизации из бюджета выделено 112 млн тенге. В настоящее время в проект вносятся корректировки. Согласно плану, в целях улучшения технического состояния и обеспечения санитарной безопасности очистят загрязненные и бытовые воды внутри канала, проведут работы по очистке дна и стенок, их укреплению и гидроизоляции.

    — В соответствии с проектом внутри канала будут проложены дренажная система, водопроводные и канализационные сети, система летнего полива. Вдоль канала построят несколько канализационных насосных станций, откуда собранные сточные воды будут перекачиваться на испарительное поле «Квадрат». В целях благоустройства и озеленения территория канала будет полностью перекрыта: здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, а также дорожка для бега. Кроме того, будут установлены скамейки и освещение, — сообщили в акимате города Атырау.

    В 2001–2002 годах для благоустройства правобережной части Атырау проектный институт ТОО «ПИИ Атырауаводпроект» разработал масштабный проект по восстановлению мостового канала. Планировалось создание зеленого пояса, а сам канал должен был выполнять дренажную функцию. Тогда из бюджета на строительство канала было выделено 1,5 млрд тенге, а позднее еще 170 млн тенге на его модернизацию, включая строительство плавучей насосной станции и установку шлюзов. В настоящее время объект находится в запущенном состоянии.

    Ранее жители города, всесторонне обсуждая проблему, предлагали осушить канал и создать на его месте зону отдыха с пешеходными и велосипедными дорожками. Канал начинается в микрорайоне «Атырау», проходит через городскую территорию и соединяется с рекой Жайык в районе пересечения с селами Ракуша и Еркинкала.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Жамбылской области на Фурмановском канале впервые за 40 лет была завершена механическая очистка.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Канализация ЖКХ
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
