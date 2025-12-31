В Атырау приняли решение о закрытии канала после 20-летнего простоя

После многолетнего простоя местные исполнительные органы приняли решение о закрытии и реконструкции канала.

Недавно аким Атырауской области Серик Шапкенов сообщил, что канал протяженностью 16 километров будет закрыт и модернизирован.

За реализацию проекта отвечает городской отдел строительства Атырау. На разработку проекта модернизации из бюджета выделено 112 млн тенге. В настоящее время в проект вносятся корректировки. Согласно плану, в целях улучшения технического состояния и обеспечения санитарной безопасности очистят загрязненные и бытовые воды внутри канала, проведут работы по очистке дна и стенок, их укреплению и гидроизоляции.

— В соответствии с проектом внутри канала будут проложены дренажная система, водопроводные и канализационные сети, система летнего полива. Вдоль канала построят несколько канализационных насосных станций, откуда собранные сточные воды будут перекачиваться на испарительное поле «Квадрат». В целях благоустройства и озеленения территория канала будет полностью перекрыта: здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, а также дорожка для бега. Кроме того, будут установлены скамейки и освещение, — сообщили в акимате города Атырау.

В 2001–2002 годах для благоустройства правобережной части Атырау проектный институт ТОО «ПИИ Атырауаводпроект» разработал масштабный проект по восстановлению мостового канала. Планировалось создание зеленого пояса, а сам канал должен был выполнять дренажную функцию. Тогда из бюджета на строительство канала было выделено 1,5 млрд тенге, а позднее еще 170 млн тенге на его модернизацию, включая строительство плавучей насосной станции и установку шлюзов. В настоящее время объект находится в запущенном состоянии.

Ранее жители города, всесторонне обсуждая проблему, предлагали осушить канал и создать на его месте зону отдыха с пешеходными и велосипедными дорожками. Канал начинается в микрорайоне «Атырау», проходит через городскую территорию и соединяется с рекой Жайык в районе пересечения с селами Ракуша и Еркинкала.

Напомним, ранее сообщалось, что в Жамбылской области на Фурмановском канале впервые за 40 лет была завершена механическая очистка.