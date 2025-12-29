Первую за 40 лет очистку Фурмановского канала завершили в Жамбылской области

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом реализации проектов по развитию водохозяйственной инфраструктуры Жамбылской области и встретился с местными жителями.

В Шуском районе он ознакомился с результатами работ в рамках второй фазы проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем. В этом году была завершена реконструкция 15 каналов общей протяженностью 69,7 км, вдоль которых были установлены 240 гидросооружений. Также пробурены 55 контрольных скважин. В настоящий момент ведутся работы по сдаче объектов в эксплуатацию, сообщили в ведомстве.

В Мойынкумском районе министр ознакомился c текущим ремонтом Фурмановского гидроузла. Объект, расположенный на реке Шу, предназначен для осуществления экологических сбросов воды в Созакский район Туркестанской области. В прошлом году на гидроузле был заменен сегментный затвор.

В селе Карабогет Мойынкумского района Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом строительства моста на подъездной автодороге, ведущей к населенному пункту. Объект протяженностью 78,3 м позволит обеспечить безопасный и быстрый проезд через русло реки Шу.

Министр также ознакомился с результатами первой за 40 лет механизированной очистки Фурмановского обводного канала протяженностью 120 км и шириной 30-40 м. Работы на объекте начались в июле текущего года и завершились 25 декабря. В очистке были задействованы девять гусеничных экскаваторов и два погрузчика.

Механизированная очистка позволит повысить пропускную способность канала, проходящего вдоль четырех населенных пунктов: Кылышбай, Кумозек, Карабогет и Сарыозек. В результате повысится эффективность сбросов воды в Созакский район Туркестанской области.

Напомним, в прошлый межвегетационный период в экологических целях в Созакский район было сброшено 1,5 млрд кубометров вод реки Шу.

В настоящий момент в Мойынкумском районе разрабатывается проект по строительству регулирующего гидротехнического сооружения на реке Шу с очисткой дна реки.