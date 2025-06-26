Фурмановский канал в Жамбылской области очищают впервые за 40 лет
Завершить очистку и начать направлять воду по каналу планируется уже в этом году. Это повысит эффективность природоохранных попусков по реке Шу и улучшит экологическую обстановку в Созакском районе.
Напомним, что с сентября прошлого года до конца апреля текущего года по реке Шу в Созакский район было направлено более 1,5 млрд кубометров воды.
Пропускная способность Фурмановского обводного канала — 45-50 кубометров в секунду, длина — 120 км. Объект проходит вдоль сел Кылышбай, Кумозек, Карабогет и Сарыозек Мойынкумского района Жамбылской области.
— Министерство водных ресурсов и ирригации ежегодно сбрасывает из Тасоткельского водохранилища около 200 млн кубометров воды для поддержания экосистемы Созакского района. Очистка позволит повысить эффективность этих сбросов и впервые за 40 лет начать использовать канал по его прямому назначению. Улучшится водоснабжение расположенных вдоль канала населенных пунктов. Проводимые на объекте работы находятся под пристальном контролем нашего министерства, — отметил глава ведомства Нуржан Нуржигитов.