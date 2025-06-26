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    10:29, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Фурмановский канал в Жамбылской области очищают впервые за 40 лет

    Для улучшения подачи воды реки Шу в Созакский район Туркестанской области Министерство водных ресурсов и ирригации начало работы по механизированной очистке Фурмановского обводного канала, передает агентство Kazinform.

    Фурмановский канал в Жамбылской области очищают впервые за 40 лет
    Фото: Минводы и ирригации РК

    Завершить очистку и начать направлять воду по каналу планируется уже в этом году. Это повысит эффективность природоохранных попусков по реке Шу и улучшит экологическую обстановку в Созакском районе.

    Напомним, что с сентября прошлого года до конца апреля текущего года по реке Шу в Созакский район было направлено более 1,5 млрд кубометров воды.

    Пропускная способность Фурмановского обводного канала — 45-50 кубометров в секунду, длина — 120 км. Объект проходит вдоль сел Кылышбай, Кумозек, Карабогет и Сарыозек Мойынкумского района Жамбылской области.

    — Министерство водных ресурсов и ирригации ежегодно сбрасывает из Тасоткельского водохранилища около 200 млн кубометров воды для поддержания экосистемы Созакского района. Очистка позволит повысить эффективность этих сбросов и впервые за 40 лет начать использовать канал по его прямому назначению. Улучшится водоснабжение расположенных вдоль канала населенных пунктов. Проводимые на объекте работы находятся под пристальном контролем нашего министерства, — отметил глава ведомства Нуржан Нуржигитов.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Жамбылская область
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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