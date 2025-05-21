Ватикан приглашает Зеленского и Путина на переговоры

Киев заинтересован в личной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, заявил во вторник в Брюсселе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

— Могу подтвердить, что предложения об организации возможных контактов, в том числе на уровне государственных лидеров, были сделаны Ватиканом, — заявил Сибига в комментарии для Euronews, добавив, что Украина готова «изучить потенциальные места для проведения такой встречи.

По словам главы украинской дипломатии, президент Зеленский также рассматривает возможность встречи с Дональдом Трампом. Накануне президент США провел телефонные переговоры — сначала с Зеленским, затем с Путиным. По итогам двухчасовой беседы с российским лидером Трамп заявил, что стороны, Москва и Киев, «немедленно» приступают к переговорам. Он также утончил в своей соцсети, что Ватикан в лице папы Римского заинтересован в организации встречи, добавив «Пусть же процесс начнётся!».

Ранее Россия предъявила пять условий Украине на переговорах в Стамбуле.

В минувшие выходные в Ватикане состоялась церемония интрониазции (вступления в должность — прим.) нового понтифика, который в ходе мессы выразил обеспокоенность конфликтом Украины и России.

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