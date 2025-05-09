Что известно о новом Папе Римском

Его избрание состоялось после четырех голосований в течение двух дней, что сделало этот конклав одним из коротких в современной истории. Европейская пресса пишет, что это является признаком стремления кардиналов – быстро восстановить лидерство и продемонстрировать единство после смерти Папы Франциска.

Хотя американский кардинал довольно неожиданно для многих в Европе и в мире стал 267-м главой Римской католической церкви. Его имя не было в числе явных фаворитов, но говорить о том, что Р.Прево был неизвестен специалистам по Ватикану – неправильно.

Новый Папа Римский взял себе имя Лев XIV.

Считается, что имя, избранное папой, во многом будет отражать его будущую политику. Папа Римский Лев XIII занимал Святой престол с 1878 по 1903 год и запомнился своей активной дипломатией. За время его правления улучшились взаимоотношения Ватикана со многими государствами мира. Таким образом можно ожидать, что Р.Прево будет уделять большое внимание внешней политике.

Итальянское агентство Ansa пишет, что кардинал Роберт Фрэнсис Прево является любопытной фигурой и был кандидатом на папство от кардиналов Северной и Южной Америки – достаточно больших групп выборщиков конклава.

Роберт Фрэнсис Прево был кардиналом, близким к покойному Папе Франциску. С 2023 года является префектом по делам епископов и президентом Папской комиссии по Латинской Америке.

Он родился в Чикаго в семье французов по происхождению, августинцев, и получил высшее образование по специальности «каноническое право». С 1985 по 1999 год он был миссионером в Перу.

Вернувшись в Чикаго, в 2001 году стал приором ордена Святого Августина, и занимал эту должность до 2013 года. В том же году вновь вернулся в Перу в качестве епископа Чиклайо.

Но Папа Франциск призвал его в Рим в 2023 году.

Американский епископ, свободно говорящий на испанском, португальском, итальянском и французском языках, проявил особое внимание к маргинализированным слоям населения и мигрантам в Перу, что очень ценил Франциск.

Будучи префектом епископов, он назначил сотни прелатов, сформировав поколение религиозных, открытых и прогрессивных людей, подобных Франциску.

Роберт Фрэнсис Прево заслужил репутацию сдержанного и уравновешенного кардинала. В 2023 году он вместе с государственным секретарем Пьетро Паролином урегулировал проблему Немецкого синодального пути: дебаты внутри немецких епархий, которые становились слишком новаторскими и рисковали вызвать раскол.

- Голоса латиноамериканских кардиналов, у которых нет сильных кандидатов, и американцев, слишком разделенных между прогрессистами и консерваторами, очевидно, сошлись на его имени, - пишет итальянская пресса.

Новый Папа Римский редко выступал по самым горячим темам: отличается умеренностью и пользуется авторитетом у кардиналов за работоспособность и умение слушать.

Кроме того, новый глава церкви будет продолжателем реформ Франциска, но в более умеренном ключе. Возможно, это то, что ожидает от нового понтифика католическая церковь.

Первое выступление Папы Римского было посвящено миру.

- Мир вам всем! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам! – обратился к верующим новый глава католической церкви.

Ранее сообщалось, что новым Папой Римским стал кардинал из США Роберт Прево.