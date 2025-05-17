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    12:50, 17 Май 2025 | GMT +5

    Россия предъявила пять условий Украине на переговорах в Стамбуле

    Россия озвучила свои ключевые требования на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил представитель российской делегации Владимир Мединский, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Clash Report. 

    Ресей мен Украина арасындағы келіссөздер 16 мамырда Ыстанбұлда өтеді
    Фото: Риа новости

    Основные условия Москвы включают:

    1. Нейтральный статус Украины. Киев должен отказаться от размещения на своей территории иностранных войск и оружия массового уничтожения, следуя модели нейтралитета, схожей с австрийской.
    2. Отказ от репараций. Обе стороны обязуются отказаться от взаимных претензий по возмещению ущерба, нанесённого в ходе конфликта.
    3. Защита прав русскоязычного населения. Украина должна принять европейские стандарты защиты прав национальных меньшинств и прекратить, как утверждается, «националистическую пропаганду».
    4. Признание территорий. Киев должен признать российский суверенитет над пятью регионами — Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областями и Крымом. Москва также настаивает на международном признании этих территориальных изменений.
    5. Незамедлительное прекращение огня. Украина должна вывести свои войска из всех территорий, которые Россия считает частью своей юрисдикции.

    Переговоры в Стамбуле проходят на фоне продолжающегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Украинская сторона пока не дала официальный ответ на озвученные требования.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что стороны должны самостоятельно определить путь к урегулированию конфликта.

    Теги:
    Украина Переговоры Россия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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