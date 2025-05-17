Россия предъявила пять условий Украине на переговорах в Стамбуле

Основные условия Москвы включают:

Нейтральный статус Украины. Киев должен отказаться от размещения на своей территории иностранных войск и оружия массового уничтожения, следуя модели нейтралитета, схожей с австрийской. Отказ от репараций. Обе стороны обязуются отказаться от взаимных претензий по возмещению ущерба, нанесённого в ходе конфликта. Защита прав русскоязычного населения. Украина должна принять европейские стандарты защиты прав национальных меньшинств и прекратить, как утверждается, «националистическую пропаганду». Признание территорий. Киев должен признать российский суверенитет над пятью регионами — Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областями и Крымом. Москва также настаивает на международном признании этих территориальных изменений. Незамедлительное прекращение огня. Украина должна вывести свои войска из всех территорий, которые Россия считает частью своей юрисдикции.

Переговоры в Стамбуле проходят на фоне продолжающегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Украинская сторона пока не дала официальный ответ на озвученные требования.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что стороны должны самостоятельно определить путь к урегулированию конфликта.