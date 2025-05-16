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    16:38, 16 Май 2025 | GMT +5

    Хакан Фидан: выбор пути урегулирования между Россией и Украиной — за сторонами

    В Стамбуле сейчас проходят закрытые переговоры между делегациями России и Украины. Стороны сами примут путь урегулирования конфликта, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Хакан Фидан: выбор пути урегулирования между Россией и Украиной — за сторонами
    Фото: кадр из видео TRTWORLD

    Перед началом основной встречи глава российской делегации Владимир Мединский провел отдельные переговоры с представителем США. Как сообщают зарубежные издания, Мединский общался с директором по планированию политики Госдепартамента США Майклом Антоном. Детали встречи, как и ее повестка, не разглашаются.

    Вступительное слово на встрече произнес министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что именно участники диалога должны самостоятельно определить путь к урегулированию конфликта.

    Хакан Фидан: выбор пути урегулирования между Россией и Украиной — за сторонами
    Фото: кадр из видео TRTWORLD

    Ранее ожидалось, что в переговорах примет участие Турция как посредник. Однако турецкий представитель покинул встречу сразу после вступительных слов, ограничившись формальным участием. Это говорит о возможной договоренности между сторонами провести переговоры в более узком формате — без активного посредничества.

    Хакан Фидан: выбор пути урегулирования между Россией и Украиной — за сторонами
    Фото: кадр из видео TRTWORLD

    После выступления Фидана переговоры продолжились в закрытом режиме без участия прессы и сторонних наблюдателей. Формат встречи предполагает конфиденциальность и возможность для сторон обсуждать чувствительные вопросы напрямую.

    Хакан Фидан: выбор пути урегулирования между Россией и Украиной — за сторонами
    Фото: кадр из видео TRTWORLD

    Наблюдатели расценивают этот раунд как один из наиболее значимых за последние годы. Однако исход переговоров остается неопределенным — как и степень готовности делегаций к компромиссам.

    Отмечается, что даже сам факт начала прямого диалога между Россией и Украиной после долгого перерыва — это уже шаг вперед. Вместе с тем, содержание и исход переговоров все еще остаются непредсказуемыми.

    Прямые переговоры между Россией и Украиной начались в Стамбуле, следует из трансляции на турецком телевидении.

    Теги:
    Украина Турция Российско-украинский конфликт Переговоры Россия
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
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