Хакан Фидан: выбор пути урегулирования между Россией и Украиной — за сторонами

Перед началом основной встречи глава российской делегации Владимир Мединский провел отдельные переговоры с представителем США. Как сообщают зарубежные издания, Мединский общался с директором по планированию политики Госдепартамента США Майклом Антоном. Детали встречи, как и ее повестка, не разглашаются.

Вступительное слово на встрече произнес министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что именно участники диалога должны самостоятельно определить путь к урегулированию конфликта.

Фото: кадр из видео TRTWORLD

Ранее ожидалось, что в переговорах примет участие Турция как посредник. Однако турецкий представитель покинул встречу сразу после вступительных слов, ограничившись формальным участием. Это говорит о возможной договоренности между сторонами провести переговоры в более узком формате — без активного посредничества.

Фото: кадр из видео TRTWORLD

После выступления Фидана переговоры продолжились в закрытом режиме без участия прессы и сторонних наблюдателей. Формат встречи предполагает конфиденциальность и возможность для сторон обсуждать чувствительные вопросы напрямую.

Фото: кадр из видео TRTWORLD

Наблюдатели расценивают этот раунд как один из наиболее значимых за последние годы. Однако исход переговоров остается неопределенным — как и степень готовности делегаций к компромиссам.

Отмечается, что даже сам факт начала прямого диалога между Россией и Украиной после долгого перерыва — это уже шаг вперед. Вместе с тем, содержание и исход переговоров все еще остаются непредсказуемыми.

Прямые переговоры между Россией и Украиной начались в Стамбуле, следует из трансляции на турецком телевидении.