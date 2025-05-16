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    15:54, 16 Май 2025 | GMT +5

    Прямые переговоры между Россией и Украиной начались в Стамбуле

    Прямые переговоры между Россией и Украиной начались в Стамбуле, следует из трансляции на турецком телевидении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. Переговоры России и Украины в Стамбуле пройдут в закрытом формате.

    Прямые переговоры между Россией и Украиной начались в Стамбуле
    Фото: кадр из видео TRT

    В Стамбуле проходит второй день переговорного процесса между Россией и Украиной, ставший знаковым событием в контексте трехлетнего перерыва в официальном диалоге. 

    Как известно, дипломатические контакты проходят при участии представителей Соединенных Штатов и Турции, что подчеркивает международный интерес к урегулированию конфликта.

    Украина готова к полному прекращению огня

    Глава украинской делегации министр обороны Рустем Умеров заявил о готовности Киева к полному прекращению огня и к прямым переговорам на самом высоком уровне, что свидетельствует о стремлении Украины к деэскалации конфликта и поиску мирного решения.

    Прямые переговоры между Россией и Украиной начались в Стамбуле
    Фото: Анадолу

    Мединский проводит встречу с представителями США

    Представитель России Владимир Мединский проводит встречу с представителями США и вскоре присоединится к российской делегации. Это подчеркивает важность участия Вашингтона в процессе переговоров и его роль как посредника в урегулировании конфликта.

    Прямые переговоры между Россией и Украиной начались в Стамбуле
    Фото: Анадолу

    Песков: встреча Путина и Трампа необходима

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа необходима — нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Это заявление указывает на важность личных контактов между лидерами двух государств для продвижения в решении региональных вопросов.

    Прямые переговоры между Россией и Украиной начались в Стамбуле
    Фото: Анадолу

    Между тем, несмотря на оптимистичные заявления, международные обозреватели предупреждают, что не стоит ожидать немедленного прорыва в переговорах. Конфликт имеет глубокие корни, и его урегулирование потребует времени и компромиссов с обеих сторон.

    Экспертами отмечается, что начало прямых переговоров между Россией и Украиной является важным шагом, но быстрое урегулирования конфликта остается неопределенным и зависит от готовности сторон к взаимным уступкам, а также поддержки международного сообщества.

    В данном контексте Турция продолжает подтверждать свою готовность сыграть ключевую роль в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

    Теги:
    Украина Турция Российско-украинский конфликт Переговоры Россия
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
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