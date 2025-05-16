Прямые переговоры между Россией и Украиной начались в Стамбуле

В Стамбуле проходит второй день переговорного процесса между Россией и Украиной, ставший знаковым событием в контексте трехлетнего перерыва в официальном диалоге.

Как известно, дипломатические контакты проходят при участии представителей Соединенных Штатов и Турции, что подчеркивает международный интерес к урегулированию конфликта.

Украина готова к полному прекращению огня

Глава украинской делегации министр обороны Рустем Умеров заявил о готовности Киева к полному прекращению огня и к прямым переговорам на самом высоком уровне, что свидетельствует о стремлении Украины к деэскалации конфликта и поиску мирного решения.

Фото: Анадолу

Мединский проводит встречу с представителями США

Представитель России Владимир Мединский проводит встречу с представителями США и вскоре присоединится к российской делегации. Это подчеркивает важность участия Вашингтона в процессе переговоров и его роль как посредника в урегулировании конфликта.

Фото: Анадолу

Песков: встреча Путина и Трампа необходима

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа необходима — нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Это заявление указывает на важность личных контактов между лидерами двух государств для продвижения в решении региональных вопросов.

Фото: Анадолу

Между тем, несмотря на оптимистичные заявления, международные обозреватели предупреждают, что не стоит ожидать немедленного прорыва в переговорах. Конфликт имеет глубокие корни, и его урегулирование потребует времени и компромиссов с обеих сторон.

Экспертами отмечается, что начало прямых переговоров между Россией и Украиной является важным шагом, но быстрое урегулирования конфликта остается неопределенным и зависит от готовности сторон к взаимным уступкам, а также поддержки международного сообщества.

В данном контексте Турция продолжает подтверждать свою готовность сыграть ключевую роль в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной.