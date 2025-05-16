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    20:41, 15 Май 2025 | GMT +5

    Эрдоган предлагает площадку для прямых переговоров между Москвой и Киевом

    Анкара вновь заявила о своей готовности сыграть ключевую роль в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: trthaber.com

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил стремление Турции поддерживать открытые каналы диалога между сторонами и выразил готовность принять лидеров двух стран в случае их согласия на прямые переговоры.

    Согласно заявлению директората по связям с общественностью при Президенте Турции, Эрдоган подчеркнул исключительную важность скорейшего установления мира и выразил решительную поддержку диалогу как на техническом уровне, так и на уровне глав государств.

    Он отметил, что конфликт требует урегулирование именно через прямые переговоры и поиск общих принципов, способных предотвратить дальнейшие человеческие потери.

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    Фото: Anadolu Ajansı

    На фоне этого дипломатического импульса в Стамбуле активизировались усилия по возобновлению переговорного процесса. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что главная задача России – это достижение долгосрочного мира и устранение коренных причин конфликта. Переговоры в Стамбуле рассматриваются как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.

    По словам президента Зеленского, украинская делегация, возглавляемая министром обороны Рустемом Умеровым, останется в Стамбуле до 16 мая, и готова продолжать переговоры. Зеленский подчеркнул, что это решение принято из уважения к усилиям Эрдогана и президента США Дональда Трампа, а также в надежде на первые шаги к деэскалации.

    Ранее сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стартуют без участия глав государств. Ставка была сделана на заместителей глав ведомств.

    Теги:
    Украина Турция Мировые новости Россия
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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