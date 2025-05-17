Переговоры России и Украины в Стамбуле завершены: итоги, разногласия и новые инициативы
В Стамбуле завершилась встреча делегаций России и Украины, длившаяся около двух часов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции, встреча сторон завершилась. Переговоры проходили в закрытом режиме, в связи с чем, о конкретных договоренностях объявлено не было.
В начале встречи присутствовал глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан. Его участие ограничилось вступительным словом, после чего российская и украинская делегации продолжили обсуждение без посредников.
Остаются неясности и по поводу языка общения делегаций. Одни СМИ сообщают, что стороны общались через переводчика, другие — что переговоры велись на русском языке.
По информации агентства Reuters, требования, выдвинутые Россией в Стамбуле, были расценены как нереалистичные и выходящие за рамки прежней переговорной повестки. Это может свидетельствовать о сохраняющемся глубоком разногласии между странами.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом обращении призвал к усилению санкционного давления на Россию в случае, если переговоры окажутся «театром» без реального прогресса.
Между тем, на фоне неясности итогов стамбульской встречи Папа Римский Лев XIV заявил о готовности предложить Ватикан в качестве нейтральной площадки для следующего раунда переговоров. Данная инициатива получила поддержку в ряде европейских стран как возможный путь к продолжению диалога.
Несмотря на возобновление прямых переговоров, перспективы урегулирования остаются неопределенными, а позиции сторон — по-прежнему далеки друг от друга.
Ранее глава МИД ТР Хакан Фидан заявил, что выбор пути урегулирования между Россией и Украиной — за сторонами.