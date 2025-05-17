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    18:03, 16 Май 2025 | GMT +5

    Переговоры России и Украины в Стамбуле завершены: итоги, разногласия и новые инициативы

    В Стамбуле завершилась встреча делегаций России и Украины, длившаяся около двух часов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Переговоры России и Украины в Стамбуле завершены: итоги, разногласия и новые инициативы
    Фото: takvim.com.tr

    Как сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции, встреча сторон завершилась. Переговоры проходили в закрытом режиме, в связи с чем, о конкретных договоренностях объявлено не было.

    В начале встречи присутствовал глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан. Его участие ограничилось вступительным словом, после чего российская и украинская делегации продолжили обсуждение без посредников.

    Остаются неясности и по поводу языка общения делегаций. Одни СМИ сообщают, что стороны общались через переводчика, другие — что переговоры велись на русском языке.

    По информации агентства Reuters, требования, выдвинутые Россией в Стамбуле, были расценены как нереалистичные и выходящие за рамки прежней переговорной повестки. Это может свидетельствовать о сохраняющемся глубоком разногласии между странами.

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом обращении призвал к усилению санкционного давления на Россию в случае, если переговоры окажутся «театром» без реального прогресса.

    Между тем, на фоне неясности итогов стамбульской встречи Папа Римский Лев XIV заявил о готовности предложить Ватикан в качестве нейтральной площадки для следующего раунда переговоров. Данная инициатива получила поддержку в ряде европейских стран как возможный путь к продолжению диалога.

    Несмотря на возобновление прямых переговоров, перспективы урегулирования остаются неопределенными, а позиции сторон — по-прежнему далеки друг от друга.

    Ранее глава МИД ТР Хакан Фидан заявил, что выбор пути урегулирования между Россией и Украиной — за сторонами.

    Теги:
    Украина Турция Российско-украинский конфликт Переговоры Россия
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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