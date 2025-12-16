В Астане завершился XIV республиканский форум молодежи КТЖ
В Астане состоялось торжественное закрытие XIV республиканского форума молодежи АО «НК «Қазақстан темір жолы», передает агентство Kazinform со ссылкой на КТЖ.
Мероприятие собрало более 250 лучших молодых специалистов изо всех уголков страны, объединив амбициозных и активных представителей национального железнодорожного перевозчика Казахстана
Председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов подчеркнул ключевую роль молодежи в развитии отрасли, акцентировав внимание на важности вовлечения молодых кадров в трансформационные процессы, инновационные проекты и стратегические инициативы компании.
Форум стал площадкой для открытого диалога, обмена опытом и вдохновения.
АО «НК «ҚТЖ» продолжает укреплять корпоративную культуру, инвестировать в развитие молодых талантов.
Важной особенностью XIV республиканского форума молодежи КТЖ стало участие международной делегации — представителей молодежных организаций железнодорожных компаний из России, Кыргызстана, Монголии и Армении. Это придало форуму особый статус и подчеркнуло растущую значимость молодежного диалога на евразийском пространстве.
Также председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов провел содержательную встречу с молодёжью. В теплой атмосфере участники обсудили актуальные вопросы развития кадрового потенциала, повышения профессиональных навыков и расширения возможностей карьерного роста молодых сотрудников.
Молодежь поделилась своими планами, инициативами и взглядом на будущее компании.
В свою очередь, глава КТЖ подчеркнул, что молодые специалисты — это стратегический ресурс, инвестиции в который являются приоритетом. В КТЖ создаются все условия для раскрытия потенциала молодежи: цифровые платформы обучения, наставничество, проекты карьерного развития.