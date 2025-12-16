В Астане завершился XIV республиканский форум молодежи КТЖ

Мероприятие собрало более 250 лучших молодых специалистов изо всех уголков страны, объединив амбициозных и активных представителей национального железнодорожного перевозчика Казахстана

Председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов подчеркнул ключевую роль молодежи в развитии отрасли, акцентировав внимание на важности вовлечения молодых кадров в трансформационные процессы, инновационные проекты и стратегические инициативы компании.

Фото: КТЖ

Форум стал площадкой для открытого диалога, обмена опытом и вдохновения.

АО «НК «ҚТЖ» продолжает укреплять корпоративную культуру, инвестировать в развитие молодых талантов.

Важной особенностью XIV республиканского форума молодежи КТЖ стало участие международной делегации — представителей молодежных организаций железнодорожных компаний из России, Кыргызстана, Монголии и Армении. Это придало форуму особый статус и подчеркнуло растущую значимость молодежного диалога на евразийском пространстве.

Также председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов провел содержательную встречу с молодёжью. В теплой атмосфере участники обсудили актуальные вопросы развития кадрового потенциала, повышения профессиональных навыков и расширения возможностей карьерного роста молодых сотрудников.

Фото: КТЖ

Молодежь поделилась своими планами, инициативами и взглядом на будущее компании.

В свою очередь, глава КТЖ подчеркнул, что молодые специалисты — это стратегический ресурс, инвестиции в который являются приоритетом. В КТЖ создаются все условия для раскрытия потенциала молодежи: цифровые платформы обучения, наставничество, проекты карьерного развития.