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    03:39, 13 Июль 2025 | GMT +5

    В Астане ограничат движение на время проведения турнира по триатлону

    В центральном парке Астаны 13 июля состоится масштабное спортивное событие — турнир по триатлону ASTANA TRIATHLON half. На время его проведения движение на ряде улиц ограничат, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат.

    В Астане ограничат движение на ряде улиц на время проведения турнира по триатлону
    Фото: акимат Астаны

    Участники стартуют в центральном парке, а финишируют на территории Ильинки. Им предстоит преодолеть три этапа:

    • плавание — 1,9 км;
    • велогонку — 90 км;
    • бег — 21,1 км.

    В связи с проведением мероприятия будет временно ограничено движение на ряде улиц города, особенно в зоне прохождения велосипедного этапа.

    В Астане ограничат движение на время проведения турнира по триатлону
    Фото: акимат Астаны

    Маршрут велосипедного этапа:

    • Старт в центральном парке (район Центрального пляжа);
    • Выезд на проспект Туран, поворот налево под мостом;
    • Движение по пр. Туран до шоссе Коргалжын (по правой полосе);
    • Поворот направо на шоссе Коргалжын, движение до объездной трассы (правая сторона);
    • Поворот налево на объездную дорогу, движение по встречной полосе;
    • Далее 3 круга по маршруту: от Коргалжын до трассы на Косшы (Каркаралы) — по левой стороне;
    • После завершения кругов: съезд обратно на шоссе Коргалжын и въезд на велодорожку со стороны Ильинки;
    • Финиш — на парковке велопроката на велодорожке.

    В Астане ограничат движение на время проведения турнира по триатлону
    Фото: акимат Астаны

    Беговой этап будет проходить по территории велодорожки.

    — Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения и учитывать временные изменения схемы движения транспорта. Дополнительная информация доступна на официальном аккаунте столичной федерации триатлона в Instagram — @astana_triathlon, — отметили в акимате Астаны.

    Ранее мы сообщали, что идут работы по среднему ремонту по улице Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра.

    Теги:
    Дороги Спорт Марафон Астана Закрытие дорог Перекрытие улиц
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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