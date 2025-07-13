В Астане ограничат движение на время проведения турнира по триатлону

Участники стартуют в центральном парке, а финишируют на территории Ильинки. Им предстоит преодолеть три этапа:

плавание — 1,9 км;

велогонку — 90 км;

бег — 21,1 км.

В связи с проведением мероприятия будет временно ограничено движение на ряде улиц города, особенно в зоне прохождения велосипедного этапа.

Фото: акимат Астаны

Маршрут велосипедного этапа:

• Старт в центральном парке (район Центрального пляжа);

• Выезд на проспект Туран, поворот налево под мостом;

• Движение по пр. Туран до шоссе Коргалжын (по правой полосе);

• Поворот направо на шоссе Коргалжын, движение до объездной трассы (правая сторона);

• Поворот налево на объездную дорогу, движение по встречной полосе;

• Далее 3 круга по маршруту: от Коргалжын до трассы на Косшы (Каркаралы) — по левой стороне;

• После завершения кругов: съезд обратно на шоссе Коргалжын и въезд на велодорожку со стороны Ильинки;

• Финиш — на парковке велопроката на велодорожке.

Фото: акимат Астаны

Беговой этап будет проходить по территории велодорожки.

— Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения и учитывать временные изменения схемы движения транспорта. Дополнительная информация доступна на официальном аккаунте столичной федерации триатлона в Instagram — @astana_triathlon, — отметили в акимате Астаны.

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