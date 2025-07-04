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    16:58, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Ряд улиц закрывают на ремонт в Астане

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту по улице Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

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    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В связи с этим, с 4 по 6 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

    По улицам Достык и Д.Кунаева также ведется ремонт. С 7 по 9 июля текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто на вышеуказанных участках.

    Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города начинает работы по среднему ремонту моста Арыс. С 7 по 16 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Теги:
    Дороги Ремонт Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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