Ряд улиц закрывают на ремонт в Астане

В связи с этим, с 4 по 6 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

По улицам Достык и Д.Кунаева также ведется ремонт. С 7 по 9 июля текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто на вышеуказанных участках.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города начинает работы по среднему ремонту моста Арыс. С 7 по 16 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.