KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    В Армении начался 8-й саммит Европейского политического сообщества

    В столице Армении стартовал восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

    8-й саммит Европейского политического сообщества
    Фото: consilium.europa.eu

    Мероприятие запланировано в два дня воскресенье, 3 мая, и понедельник, 4 мая. Планируется участие лидеров около 48 стран Европы и партнеров ЕС, а также впервые к ним присоединится премьер-министр Канады.

    Девизом восьмого саммита ЕПС станет Building the Future: Unity and Stability in Europe («Строим будущее: единство и стабильность Европы»).

    Ожидается, что в Ереване лидеры континента обсудят укрепление демократической устойчивости, энергетическую и экономическую безопасность, противодействие гибридным угрозам, вопросы связанности и региональной стабильности.

    Впервые в формате ЕПС участвует Канада, что подчеркивает расширение платформы за пределы географической Европы.

    В саммите принимают участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Роберта Метсола, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие высокопоставленные лица.

    Хозяин саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что проведение мероприятия в Ереване — важный шаг для интеграции Армении в европейское пространство и демонстрации приверженности демократическим ценностям.

    Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году как неформальная площадка для диалога европейских лидеров за пределами институтов ЕС. Оно не заменяет существующие структуры, а дополняет их, позволяя обсуждать общие вызовы на равных, считают европейские эксперты.

    Тем временем на этой неделе президент США Д. Трамп анонсировал повышение тарифов на автомобили из Европы.

     

    ЕС Европа Зеленский Мировые новости Политика
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор