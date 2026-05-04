В Армении начался 8-й саммит Европейского политического сообщества

В столице Армении стартовал восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Мероприятие запланировано в два дня воскресенье, 3 мая, и понедельник, 4 мая. Планируется участие лидеров около 48 стран Европы и партнеров ЕС, а также впервые к ним присоединится премьер-министр Канады.

Девизом восьмого саммита ЕПС станет Building the Future: Unity and Stability in Europe («Строим будущее: единство и стабильность Европы»).

Ожидается, что в Ереване лидеры континента обсудят укрепление демократической устойчивости, энергетическую и экономическую безопасность, противодействие гибридным угрозам, вопросы связанности и региональной стабильности.

Впервые в формате ЕПС участвует Канада, что подчеркивает расширение платформы за пределы географической Европы.

В саммите принимают участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Роберта Метсола, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие высокопоставленные лица.

Хозяин саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что проведение мероприятия в Ереване — важный шаг для интеграции Армении в европейское пространство и демонстрации приверженности демократическим ценностям.

Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году как неформальная площадка для диалога европейских лидеров за пределами институтов ЕС. Оно не заменяет существующие структуры, а дополняет их, позволяя обсуждать общие вызовы на равных, считают европейские эксперты.

Тем временем на этой неделе президент США Д. Трамп анонсировал повышение тарифов на автомобили из Европы.