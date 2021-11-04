Варианты газификации северных и восточных регионов озвучил глава Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году доля газификации населения в Казахстане достигнет 60%. Об этом сообщил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Газификация регионов наравне с обеспечением комфортной жизни позволяет улучшать экологическую ситуацию. На сегодня доля газификации страны составляет 54,3%. В результате 10,2 млн человек получили доступ к газу. Согласно предвыборной программе партии Nur Otan, к 2025 году доля газификации населения достигнет 60%. Вследствие чего 11,7 млн человек получат доступ к газу», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По данным министра, в рамках проекта магистрального газопровода «Сарыарка» на сегодня местными исполнительными органами ведется строительство газораспределительных сетей. Завершение строительства позволит обеспечить газом порядка 70 тысяч домов ранее отапливаемых на угле в городах Нур-Султан, Караганда, Темиртау, Жезказган.

Кроме того, в Акмолинской области ведется реализация 13 проектов, в результате 16 тысяч домов получат доступ к газу.

«На сегодня не газифицированы города Петропавловск, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Имеются следующие варианты газификации этих городов, а именно: продолжение магистрального газопровода «Сарыарка» или строительство магистральных газопроводов из Российской Федерации», - заявил Магзум Мирзагалиев.

По словам главы ведомства, до конца года «Газпром» и «КазТрансГаз» проведут расчеты по газификации северных и восточных регионов и будет выработан приемлемый вариант.







