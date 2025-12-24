ВАП проверила акимат Алматы: какие нарушения выявлены

— Мы проверили действительно акимат Алматы и порядка 15 юрлиц и организаций акимата, находящихся под акиматом с охватом на сумму 1,6 трлн тенге, — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, аудит выявил ряд нарушений. В частности, управление строительства города с 2022 года не завершило семь жилых комплексов в микрорайоне «Жас Канат». Кроме того, 12 введенных в эксплуатацию ЖК на сумму 13,3 млрд тенге не переданы в коммунально-жилищный фонд из-за отсутствия благоустройства прилегающих территорий. В результате почти 1,5 тысячи очередников не могут своевременно получить жилье.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— Управлением городской мобильности допущены многочисленные нарушения по выплате субсидий перевозчикам — всего им необоснованно выплачено 2,3 млрд тенге, — сообщил глава ВАП.

Вместе с тем, на момент аудита не эксплуатировались 628 новых автобусов общей стоимостью 64 млрд тенге из-за длительного оформления документов, связанного с задолженностью по штрафам.

Ранее сообщалось, что Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности мер государственной поддержки предпринимательства.