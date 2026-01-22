Вандал поджег статую Криштиану Роналду в Португалии

По данным местной газеты «Correio da Manha», вандал облил скульптуру, которая установлена в городе Фуншал на острове Мадейра легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Снимая все на свой телефон, злоумышленник исполнил танец на фоне горящей статуи и показал неприличные жесты. В своем видео в сети Instagram мужчина подписал: «Это последнее предупреждение Господа для Криштиану».

Полиция острова установила личность подозреваемого. Известно, что мужчина «ранее был причастен к подобным инцидентам».

Статуя Криштиану Роналду, высота которой составляет около 2,4 м, была установлена в 2014 году на площади Праса-ду-Мар. Через два года монумент перенесли в другое место, поскольку фанаты аргентинского футболиста Лионеля Месси нанесли на скульптуру его имя. Сейчас памятник стоит возле музея Роналду.

О том, как прошла в 2025 году личная встреча звезды португальского и мирового футбола с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, читайте здесь.