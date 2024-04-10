В Алматинской области произошел пожар в цехе по производству пластиковых окон

В Талгарском районе произошел пожар в цеху по производству пластиковых окон, передает корреспондент агентства Kazinform.

10 апреля в 09:12 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в городе Талгар Талгарского района произошло загорание цеха по производству пластиковых окон.

— На место незамедлительно были направлены сотрудники ДЧС Алматинской области. По приезду на место вызова было установлено, что произошло загорание одного бокса внутри цеха по производству пластиковых окон. Пожар был локализован в 09:34, ликвидирован в 09:39. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — сообщили в пресс-служба ДЧС региона.

В тушении пожара были задействованы семь сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматинской области. Площадь пожара составила 78 кв.м.