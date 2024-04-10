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    13:44, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    В Алматинской области произошел пожар в цехе по производству пластиковых окон

    пожарные, дчс
    Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

    В Талгарском районе произошел пожар в цеху по производству пластиковых окон, передает корреспондент агентства Kazinform.

    10 апреля в 09:12 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в городе Талгар Талгарского района произошло загорание цеха по производству пластиковых окон.

    — На место незамедлительно были направлены сотрудники ДЧС Алматинской области. По приезду на место вызова было установлено, что произошло загорание одного бокса внутри цеха по производству пластиковых окон. Пожар был локализован в 09:34, ликвидирован в 09:39. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — сообщили в пресс-служба ДЧС региона.

    В тушении пожара были задействованы семь сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматинской области. Площадь пожара составила 78 кв.м. 

    Теги:
    ДЧС Пожар Регионы Казахстана Алматинская область Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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