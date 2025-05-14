В Алматы выпустили гастрономический гид города

Как сообщили в акимате, в гастрономический гид, созданный AlmatyTourismBureau, были включены более 140 заведений. Он состоит из маршрутов, идей и сценариев получения гастрономического опыта в Алматы.

Фото: кадр из гида

Гид включает несколько тематических туров:

классический тур знакомит с историей Алматы через еду, которую можно попробовать в ресторанах по маршруту традиционный гид погружает в казахскую кухню мультикультурный гид отражает разнообразие кулинарных традиций маршрут «Горы и гастрономия» сочетает активный отдых с дегустациями и видом на горы.

Кроме того, в гид вошел список специалитетов — уникальных блюд, характерных только для Алматы, и список фуд-сувениров, которые можно увезти с собой на память о путешествии.

Фото: кадр из гида

Проект был подготовлен на трех языках — русском, казахском и английском. Печатная версия гида будет раздаваться туристам. Версия на английском языке будет предоставляться туристам на пограничном контроле и доступна в туристских информационных точках.

Отмечается, что при отборе учитывались не только уровень популярности и рейтинги, но и атмосфера, качество кухни, а также концептуальная составляющая каждого заведения. Гид также включает списки заведений по категориям и районам с практической информацией — адресами, временем работы и контактами. Ряд заведений уже был включен в международные рейтинги, такие как 50 BestDiscovery, TheWorld’s 50 BestBars, Top-1000 Restaurants 2025.

Фото: кадр из гида

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы запустили цифровой маршрут по местам памяти великих казахстанцев. Он объединяет памятники, мемориалы, исторические улицы и места захоронений выдающихся казахстанцев в онлайн карту.