В Алматы сносят жилой комплекс Orda City

Сегодня в Алматы снесли незаконный объект в микрорайоне Теректы по улице Айналмалы, уч. 183. Ранее этот комплекс фигурировал в СМИ в списках нерекомендуемых для покупки жилья жилых комплексов.

Застройщик ТОО «Investment Stroy» возводил данный жилой комплекс без разрешительных документов, что было установлено в ходе внеплановой проверки.

Фото: акимат Алматы

В отношении собственника приняты административные меры, далее подан иск на снос и обратную засыпку котлована в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы.

По данным управления градостроительного контроля, суд удовлетворил исковые требования 12 июля 2023 года. По результатам судебных разбирательств уже по аппеляционной жалобе Алматинским городским судом решение СМЭС оставлено без изменений.

Фото: акимат Алматы

Материалы поступили в департамент юстиции на исполнение. Снос объекта начат накануне с участием судебных исполнителей.

В управлении градостроительного контроля настоятельно рекомендуют перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на жилой комплекс по справочному WhatsApp-каналу: +7 705 89 66 000.

Напомним, ранее в Алматы начали сносить долгострой у Сайрана.

Всего с начала 2023 года полностью или частично снесено 88 незаконных объекта, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения.