Почти 20 км тепломагистрали модернизируют в Алматы по линии МЭКС

В Алматы стартует один из крупнейших проектов по обновлению тепловой инфраструктуры в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает агентство Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Алматинские электрические станции» заключили предварительное соглашение о финансировании реконструкции тепломагистрали ТЭЦ-2 — Западный тепловой комплекс.

Проект направлен на обновление одного из наиболее изношенных участков теплосетей города. Сегодня уровень износа магистрали достигает 83%, что существенно повышает риск аварий и перебоев с теплоснабжением.

В рамках проекта будет полностью реконструировано 19,6 км трубопроводов в Ауэзовском и Алатауском районах Алматы. Предусмотрена замена устаревших инженерных коммуникаций, строительство новых подземных и надземных участков теплотрассы, установка современных павильонов, эстакад и другого оборудования, а также интеграция обновленной инфраструктуры с действующими инженерными сетями.

После завершения работ повысится надежность теплоснабжения потребителей, подключенных к ТЭЦ-2. Магистраль обеспечивает передачу тепловой нагрузки 606 Гкал/ч, а ежегодный отпуск тепловой энергии превышает 3 млн Гкал. Реализация проекта позволит значительно снизить вероятность аварийных отключений в отопительный сезон и повысить качество коммунальных услуг для жителей города.

Общая стоимость проекта составляет 61,1 млрд теңге. Банк развития Казахстана направит на реализацию проекта до 26,4 млрд теңге. Завершить реконструкцию тепломагистрали планируется до 31 декабря 2030 года.

Проект входит в перечень объектов Национального проекта МЭКС, который предусматривает масштабную модернизацию энергетической и коммунальной инфраструктуры страны. Его главная цель — повысить надежность тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, снизить износ сетей и обеспечить качественное предоставление коммунальных услуг населению.

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