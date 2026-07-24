Новая теплосеть обеспечит теплом свыше 2,3 тысяч квартир в Талдыкоргане

Более 2,3 тысячи квартир, свыше сотни частных домов, школы, больницы и предприятия одного из районов Талдыкоргана этой зимой получат надежную защиту от коммунальных аварий, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

В областном центре области Жетысу в рамках Нацпроекта МЭКС ведется масштабная реконструкция магистральной теплосети. Параллельно КГП «Талдыкоргантеплосервис» обновляет Инвестиционную программу на 2026–2030 годы, которая официально вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Чтобы исключить любые технологические нарушения, за качеством выполнения работ на объекте установлен строгий трехсторонний контроль.

На сегодняшний день общий прогресс строительно-монтажных работ на участке составляет 41%. В непрерывном режиме на объекте задействованы более 50 специалистов.

Общая протяженность обновляемого участка сети составляет 1,06 км. При этом 680 метров старых изношенных труб уже демонтировано, 591 метр верхних лотков смонтировано и проложено 580 метров нового трубопровода.

После запуска новой линии надежное теплоснабжение получат 54 многоэтажных дома (2 376 квартир), 114 домов частного сектора, 6 социальных объектов и 15 предприятий района.

Модернизация аварийного участка по улице Биржан сал позволит кардинально снизить уровень износа городских теплосетей и сократить теплопотери. Все строительно-монтажные работы и ввод магистрали в эксплуатацию планируется полностью завершить до 30 сентября 2026 года — строго к началу нового отопительного сезона.

Ранее сообщалось о том, что электросети Карагандинской области обновят впервые за 60 лет.