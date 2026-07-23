Электросети Карагандинской области обновят впервые за 60 лет

Сегодня в Карагандинской области износ отдельных линий электросетей превышает 90%, а часть оборудования полностью выработала свой ресурс, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

— Больше 60 лет линии электропередачи в Карагандинской области продолжали работать так, будто их ресурс бесконечен. Поврежденные элементы меняли, аварии устраняли, свет возвращали. Внешне система справлялась, но внутри инфраструктура продолжала стареть. Сегодня износ отдельных линий превышает 90 процентов, а часть оборудования полностью выработала свой ресурс. В этой ситуации комплексная реконструкция системы электроснабжения региона становится вопросом стратегической важности, — говорится в публикации.

О том, какие объекты будут обновлены в рамках Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС), и почему откладывать эти работы больше нельзя, рассказал начальник производственно-технической службы ТОО «Қарағанды Жарық» Виктор Мокров.

По его словам, на обновление электросетей Карагандинской области направят 18,5 млрд тенге. На эти средства планируется полностью реконструировать две воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ общей протяженностью 58,2 км, а также обновить оборудование двух подстанций. Еще два проекта находятся на стадии согласования. Они предусматривают реконструкцию ЛЭП протяженностью 60 км и трех подстанций, где планируется заменить пять силовых трансформаторов.

Когда «латание дыр» уже не помогает

Как отмечает Виктор Мокров, возраст сетей и оборудования сам по себе еще не означает, что объект нужно немедленно выводить из эксплуатации. Но в случае с некоторыми карагандинскими электросетями речь идет не только о солидном стаже работы подстанций — оборудование почти полностью выработало свой ресурс.

— Срок эксплуатации подлежащих реконструкции воздушных линий электропередачи составляет свыше 60 лет. Их физический износ превышает 90 процентов. Оборудование подстанций находится в работе порядка 42 — 54 лет, а его износ составляет от 89 процентов до 100, — констатирует он.

Все это время инфраструктуру поддерживали ремонтами, однако до полноценного обновления дело так и не дошло.

— Фактически за все время эксплуатации объекты ни разу не проходили комплексную реконструкцию или техническую модернизацию, — добавляет спикер.

С каждым годом последствия многолетнего отсутствия капитальных ремонтов становятся все более ощутимыми. Если раньше достаточно было заменить отдельный поврежденный элемент, то сейчас одновременно вырабатывают свой ресурс опоры, провода, изоляция и оборудование подстанций. В таких условиях локальный ремонт лишь откладывает следующую аварию.

— В последнее время все чаще стали происходить случаи выхода оборудования из строя и повреждения воздушных линий. Наши специалисты выявляют и устраняют причины прекращения электроснабжения в кратчайшие сроки. Но это все равно приносит очевидные неудобства потребителям и негативно влияет на показатели надежности и качества электроснабжения, — поясняет представитель «Қарағанды Жарық».

Переход к комплексной реконструкции

Национальный проект МЭКС создал условия для масштабного обновления электросетевого хозяйства. Помимо частичного финансирования, программа предусматривает механизм субсидирования процентной ставки и четкие сроки реализации проектов.

Все четыре мероприятия по модернизации внесены в действующую инвестиционную программу «Қарағанды Жарық». Начало реализации — с 1 июля 2026 года.

— Модернизация выполняется на объектах, которые выработали свой ресурс, морально и физически устарели, — подчеркнул Виктор Мокров.

Работы выполняются по принципу комплексного подряда. Исполнители уже определены, договоры на строительно-монтажные работы заключены.

— Подрядчики выполняют работы собственными силами, самостоятельно приобретают необходимые материалы и оборудование. Такой подход предусматривает ответственность одного подрядчика за весь цикл работ, который включает поставку материалов, техники и выполнение строительно-монтажных работ, — добавил он.

По мнению спикера, это позволит лучше координировать реализацию проектов и минимизировать риски срыва сроков.

Казахстанское оборудование и цифровые технологии

Часть необходимых материалов и оборудования произведут в Казахстане. Причем отечественное содержание не ограничится только бетоном и металлическими конструкциями.

— Будут использоваться произведенные в нашей стране провода, железобетонные и металлические опоры, фундаментные блоки, а также силовые трансформаторы и ячейки распределительных устройств, — рассказал Виктор Мокров.

Это означает, что часть из 18,5 млрд тенге пойдет не только на обновление сетей Карагандинской области, но и на заказы для казахстанских предприятий. Особенно важно, что речь идет не только о простых строительных материалах, но и о тяжелом силовом оборудовании.

Модернизация затронет как сами сети, так и систему управления ими. При реконструкции распределительных устройств будет внедрена автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

— Современное оборудование АСКУЭ будет использоваться в обязательном порядке, — обращает внимание Виктор Мокров. — Система позволит автоматически собирать данные о передаче и потреблении электроэнергии, быстрее замечать отклонения и точнее определять участки, где возникают потери.

Для большинства потребителей оснащение АСКУЭ останется почти незаметным. Однако именно такие цифровые решения ускоряют выявление потерь энергии, помогают специалистам быстро реагировать на отклонения в работе сети и повышать надежность электроснабжения.

Общий уровень износа электрических сетей компании на момент утверждения Национального проекта составлял 71,6%. К концу 2029 года его планируют снизить до 68,2%.

— По результатам исполнения мероприятий инвестиционной программы и проектов МЭКС снижение физического износа планируется на уровне 3,4 процента. Разница может показаться небольшой, особенно на фоне объектов, изношенных практически полностью. Но нужно учитывать, что средний показатель охватывает всю инфраструктуру компании, — объясняет инженер.

Как финансируется МЭКС

Для реализации утвержденных проектов компания заключила соглашение с Банком Развития Казахстана об открытии кредитной линии.

— За счет заемных средств финансируется 90 процентов стоимости проектов, остальные 10 процентов предприятие финансирует самостоятельно за счет средств от регулируемой деятельности. Дополнительно предприятие получило государственную поддержку со стороны Казахстанской Жилищной Компании в виде субсидирования процентной ставки, — пояснил Виктор Мокров.

Без этого механизма работы по реконструкции пришлось бы растянуть на годы. Кредитное финансирование и поддержка государства дают возможность приступить к обновлению наиболее изношенных объектов уже сегодня. Все свои усилия компания направляет на улучшение качества электроснабжения в регионе.

— Наша задача — обеспечить надежное и качественное предоставление коммунальных услуг населению и устойчивое развитие экономики региона, — подытожил он.

На предприятии уверены, что модернизация положит начало позитивным изменениям в электроэнергетическом хозяйстве Карагандинской области. Стабильное электроснабжение получат жители, предприятия и объекты социальной сферы. Одновременно Национальный проект станет дополнительным стимулом для казахстанской промышленности за счет использования товаров отечественных производителей, а современная инфраструктура будет способствовать реализации новых инвестпроектов и развитию бизнеса в регионе.

Ранее сообщалось, что с появлением новых кварталов и социальных объектов нагрузка на энергетическую инфраструктуру города Астаны растет быстрее, чем прогнозировалось при строительстве левобережных районов. Чтобы сохранить надежность электроснабжения, в столице начали реконструкцию распределительных сетей в рамках Нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».