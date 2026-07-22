Резерв мощности электросетей создают для новых жилых кварталов Астаны

С появлением новых кварталов и социальных объектов нагрузка на энергетическую инфраструктуру города Астаны растет быстрее, чем прогнозировалось при строительстве левобережных районов. Чтобы сохранить надежность электроснабжения, в столице начали реконструкцию распределительных сетей в рамках Нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

На обновление двух участков кабельных линий АО «Астана-РЭК» направит почти 1,5 млрд теңге.

Работы в динамично развивающемся Есильском районе предусматривают замену кабелей напряжением 20 кВ общей протяженностью 7,08 км. Хотя действующие сети были построены всего 10 лет назад, рост потребления электроэнергии требует решения проблемы недостаточной мощности распределительных сетей.

На участках от подстанций «Олимп» и «Аэропорт» идут подготовительные работы к монтажу. Уже выполнена разработка грунта для строительства кабельного канала, подготовлены основания под смотровые камеры, ведется их бетонирование. Помимо этого, специалисты возводят трубный переход через улицу Хусейн бен Талал. На сегодня готовность объекта составляет 8%, его полная реализация обойдется в 1,3 млрд тенге.

По второму проекту стоимостью 202,9 млн тенге запланирована реконструкция кабельной линии напряжением 0,4 кВ и общей протяженностью 9,6 км. Она обеспечивает электроснабжение объектов в районе театра «Астана Балет» и Казахской национальной академии хореографии. На сегодня уже проложено 4,8 км новых линий или 60% от предполагаемого объема. Работы продвигаются быстро, поскольку строительство новых трасс не требуется, кабель заменяют в существующих каналах и трубных переходах.

Реализация проекта укрепит систему электроснабжения снизит вероятность технологических нарушений и аварийных отключений и создаст инфраструктурный запас для развития одного из самых быстрорастущих районов Астаны, отметили в проектном офисе МЭКС.

Ранее сообщалось, что реконструкция тепловых сетей в Семее стартовала в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».