Устаревшие теплосети заменят в Семее в рамках МЭКС

Реконструкция тепловых сетей в Семее стартовала в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

Только на улице Сатпаева планируется заменить 1,27 км устаревших теплопроводов. Подрядная организация уже полностью завершила основной этап демонтажа и готовится к установке нового оборудования.

Масштабные строительно-монтажные работы охватывают здания ЦТП «Парус», а также магистральные и внутриквартальные теплосети города Семей. Сейчас для проекта закупается тепломеханическое оборудование и современные предварительно изолированные трубы. Проводится подключение тепловых камер к инженерным сетям.

Общая сметная стоимость проекта составила 527 351,6 тыс. теңге. Демонтаж старых трубопроводов, тепловых камер и тепломеханического оборудования выполнен на 100%. Устройство новых оснований под тепловые камеры завершено на 80%.

Завершить все строительно-монтажные работы планируется до 31 декабря 2026 года.

После завершения работ повысится надежность теплоснабжения района и снизится риск аварий в отопительный сезон. Использование современных труб с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией позволит сократить тепловые потери и повысить энергоэффективность системы. Кроме того, увеличится срок службы коммунальной инфраструктуры, а затраты на ее обслуживание и ремонт снизятся.

В результате жители города получат более надежное и стабильное теплоснабжение, а риск перебоев с отоплением даже в самые сильные морозы будет сведен к минимуму.

Ранее сообщалось о том, что до 2029 года на реализацию Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». планируется направить13 трлн тенге.