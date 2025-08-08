РУ
    11:05, 08 Август 2025 | GMT +5

    В Алматы объединили управления финансов и экономики

    В Алматы состоялась внеочередная XXXII сессия городского маслихата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматыда қаржы мен экономика басқармалары бірігіп, 4 басқарманың атауы өзгерді
    Фото: Алматы мәслихаты

    В ходе сессии обсуждался вопрос утверждения обновленной схемы управления городом.

    Руководитель аппарата акима Алматы Ерлан Исабеков отметил, что в подчинении городского акимата находятся 8 районных акиматов и 24 управления. Он предложил привести структуру в соответствие с базовой структурой, утвержденной Правительством, а также сделать названия управлений более понятными и простыми, в связи с чем предложил переименовать четыре управления:

    • управление общественного развития в «управление внутренней политики»;
    • управление городского планирования и урбанистики — в «управление архитектуры и градостроительства»;
    • управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки — в «управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне»;
    • управление развития коммунальной инфраструктуры — в «управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции».

    Кроме того, управление экономики и управление финансов будут объединены в единое «управление экономики и финансов».

    Также управление городской мобильности будет разделено на два самостоятельных органа:

    • управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта;
    • управление развития дорожной инфраструктуры.

    Предложение акимата получило поддержку депутатов маслихата.

    Напомним, в прошлом году в акимате Алматы были созданы два новых управления: управление сейсмической безопасности и мобилизационной готовности, а также управление развития общественных пространств. Интервью о том, как как повысилась готовность Алматы к землетрясениям и что было сделано за год с создания управления читайте здесь.

