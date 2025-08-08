В Алматы объединили управления финансов и экономики

В ходе сессии обсуждался вопрос утверждения обновленной схемы управления городом.

Руководитель аппарата акима Алматы Ерлан Исабеков отметил, что в подчинении городского акимата находятся 8 районных акиматов и 24 управления. Он предложил привести структуру в соответствие с базовой структурой, утвержденной Правительством, а также сделать названия управлений более понятными и простыми, в связи с чем предложил переименовать четыре управления:

управление общественного развития в «управление внутренней политики»;

управление городского планирования и урбанистики — в «управление архитектуры и градостроительства»;

управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки — в «управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне»;

управление развития коммунальной инфраструктуры — в «управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции».

Кроме того, управление экономики и управление финансов будут объединены в единое «управление экономики и финансов».

Также управление городской мобильности будет разделено на два самостоятельных органа:

управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта;

управление развития дорожной инфраструктуры.

Предложение акимата получило поддержку депутатов маслихата.

Напомним, в прошлом году в акимате Алматы были созданы два новых управления: управление сейсмической безопасности и мобилизационной готовности, а также управление развития общественных пространств. Интервью о том, как как повысилась готовность Алматы к землетрясениям и что было сделано за год с создания управления читайте здесь.