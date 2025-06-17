В Алматы и Караганде состоялся второй тур чемпионата Казахстана по настольному теннису
В Астане и Караганде прошёл второй тур открытого командного чемпионата Республики Казахстан по настольному теннису, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
По его итогам определились шесть лучших коллективов в супер, во второй и в третьей лигах.
Супер лига (Астана, 12 команд).
1 место — УГМК (Россия), 10 очков.
2 место — «Караганда-1», 9 очков.
3 место — Shymkent- I (Шымкент), 7 очков.
4 место — Altay Pro (Усть-Каменогорск), 7 очков.
5 место — «Тигры Масанчи» (Жамбылская область), 6 очков.
6 место — СШВСМ (Алматы), 6 очков.
Вторая лига (Караганда, 12 команд).
1 место — СШВСМ Аlmaty-2, 9 очков.
2 место — «Караганда-3», 8 очков.
3 место — Хван Ман-Гым-2 (Узбекистан), 8 очков.
4 место — «Караганда-2», 8 очков.
5 место — «Сигма» (Шымкент), 6 очков.
6 место — «Ардагер» (Алматы), 6 очков.
Третья лига (Караганда, 12 команд).
1 место — «ВКО-1» (Усть-Каменогорск), 10 очков.
2 место — SaryArka (Астана), 9 очков.
3 место — «Актобе», 8 очков.
4 место — Jenimpaz (Павлодар), 7 очков.
5 место — Мартобе ДЮСШ-12 (Шымкент), 6 очков.
6 место — ОСДЮШОР Караганда-1, 5 очков.
Ранее команда Казахстана по настольному теннису завоевала семь медалей на турнире в Ташкенте.