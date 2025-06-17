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    10:54, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    В Алматы и Караганде состоялся второй тур чемпионата Казахстана по настольному теннису

    В Астане и Караганде прошёл второй тур открытого командного чемпионата Республики Казахстан по настольному теннису, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    В Алматы и Караганде состоялся второй тур чемпионата Казахстана по настольному теннису
    Фото: НОК РК

    По его итогам определились шесть лучших коллективов в супер, во второй и в третьей лигах.

    Супер лига (Астана, 12 команд).

    1 место — УГМК (Россия), 10 очков.

    2 место — «Караганда-1», 9 очков.

    3 место — Shymkent- I (Шымкент), 7 очков.

    4 место — Altay Pro (Усть-Каменогорск), 7 очков.

    5 место — «Тигры Масанчи» (Жамбылская область), 6 очков.

    6 место — СШВСМ (Алматы), 6 очков.

    Вторая лига (Караганда, 12 команд).

    1 место — СШВСМ Аlmaty-2, 9 очков.

    2 место — «Караганда-3», 8 очков.

    3 место — Хван Ман-Гым-2 (Узбекистан), 8 очков.

    4 место — «Караганда-2», 8 очков.

    5 место — «Сигма» (Шымкент), 6 очков.

    6 место — «Ардагер» (Алматы), 6 очков.

    Третья лига (Караганда, 12 команд).

    1 место — «ВКО-1» (Усть-Каменогорск), 10 очков.

    2 место — SaryArka (Астана), 9 очков.

    3 место — «Актобе», 8 очков.

    4 место — Jenimpaz (Павлодар), 7 очков.

    5 место — Мартобе ДЮСШ-12 (Шымкент), 6 очков.

    6 место — ОСДЮШОР Караганда-1, 5 очков.

    Ранее команда Казахстана по настольному теннису завоевала семь медалей на турнире в Ташкенте.

    Теги:
    Спорт Настольный теннис Чемпионат Казахстана спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Астана Караганда
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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