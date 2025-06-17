В Алматы и Караганде состоялся второй тур чемпионата Казахстана по настольному теннису

По его итогам определились шесть лучших коллективов в супер, во второй и в третьей лигах.

Супер лига (Астана, 12 команд).

1 место — УГМК (Россия), 10 очков.

2 место — «Караганда-1», 9 очков.

3 место — Shymkent- I (Шымкент), 7 очков.

4 место — Altay Pro (Усть-Каменогорск), 7 очков.

5 место — «Тигры Масанчи» (Жамбылская область), 6 очков.

6 место — СШВСМ (Алматы), 6 очков.

Вторая лига (Караганда, 12 команд).

1 место — СШВСМ Аlmaty-2, 9 очков.

2 место — «Караганда-3», 8 очков.

3 место — Хван Ман-Гым-2 (Узбекистан), 8 очков.

4 место — «Караганда-2», 8 очков.

5 место — «Сигма» (Шымкент), 6 очков.

6 место — «Ардагер» (Алматы), 6 очков.

Третья лига (Караганда, 12 команд).

1 место — «ВКО-1» (Усть-Каменогорск), 10 очков.

2 место — SaryArka (Астана), 9 очков.

3 место — «Актобе», 8 очков.

4 место — Jenimpaz (Павлодар), 7 очков.

5 место — Мартобе ДЮСШ-12 (Шымкент), 6 очков.

6 место — ОСДЮШОР Караганда-1, 5 очков.

Ранее команда Казахстана по настольному теннису завоевала семь медалей на турнире в Ташкенте.