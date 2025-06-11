Валерий Рахимжан завоевал серебро этапа Кубка мира по пулевой стрельбе

В финале Рахимжан набрал 241.9 очка, что и принесло ему серебряную медаль.

Выиграл ЭКМ в этом виде программы Ху Кай (Китай) - 242.3. Немец Кристиан Райц стал третьим - 220.8.

Напомним, на Кубке Азии по пулевой стрельбе Казахстан завоевал шесть золотых наград.

Ранее заслуженный тренер РК по пулевой стрельбе Геннадий Насонов рассказал о перспективах развития данного вида спорта в стране после успешного выступления казахстанцев на Олимпийских играх в Париже, представители Казахстана Александра Ле и Ислам Сатпаев на Олимпиаде в Париже завоевали бронзу по стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди смешанных команд.