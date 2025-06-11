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    10:44, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Валерий Рахимжан завоевал серебро этапа Кубка мира по пулевой стрельбе

    Стрелок успешно представил страну в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, передает агентство Kazinform cо ссылкой на НОК РК.

    Валерий Рахимжан
    Фото: t.me/olympickz

    В финале Рахимжан набрал 241.9 очка, что и принесло ему серебряную медаль.

    Выиграл ЭКМ в этом виде программы Ху Кай (Китай) - 242.3. Немец Кристиан Райц стал третьим - 220.8.

    Напомним, на Кубке Азии по пулевой стрельбе Казахстан завоевал шесть золотых наград.

    Ранее заслуженный тренер РК по пулевой стрельбе Геннадий Насонов рассказал о перспективах развития данного вида спорта в стране после успешного выступления казахстанцев на Олимпийских играх в Париже, представители Казахстана Александра Ле и Ислам Сатпаев на Олимпиаде в Париже завоевали бронзу по стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди смешанных команд.

    Теги:
    Спорт Стендовая стрельба НОК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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