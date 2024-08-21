Заслуженный тренер РК по пулевой стрельбе Геннадий Насонов рассказал о перспективах развития данного вида спорта в стране после успешного выступления казахстанцев на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент агентства Kazinform.

27 июля представители Казахстана Александра Ле и Ислам Сатпаев на Олимпиаде в Париже завоевали бронзу по стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди смешанных команд.

— Если говорить о перспективах пулевой стрельбы, то команда сейчас в основном молодая, это мы видим. Старое поколение закончило стрельбу. Молодежь растет. Вид спорта он возрастной. И мы видим на олимпийских играх больше половины спортсменов, которым более 25 лет. А у нас сейчас, наверное, Ислам Сатпаев самый возрастной стрелок в команде. Значит, перспективы просто замечательные, — сказал тренер на брифинге РСК Алматы.

Он отметил, что в Казахстане этот вид спорта не развит во всех регионах. По его мнению, это связано с тем, что спорт требует использования огнестрельного оружия.

— Если говорить о специализированных комплексах, то с радостью отмечу, что после открытия Центра олимпийской подготовки в Алматинской области, который является единственным комплексом такого уровня в стране, у наших спортсменов появилась возможность тренироваться на открытом воздухе. Это очень важно, поскольку нам нужен ветер для выполнения упражнений, которые используются на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Я полагаю, что благодаря этому комплексу уровень подготовки наших спортсменов значительно возрастет. Он оснащен самым современным оборудованием, и наша последняя подготовка проходила именно на этом комплексе, — добавил он.

Ранее бронзовые призеры Олимпиады Александра Ле и Ислам Сатпаев поделились впечатлениями после выступления в Париже. Тогда они заявили, что будут готовиться к Олимпийским играм в США.

Кроме того, мама Александры Ле Татьяна Копейко высказалась по поводу победы своей дочери. Своими впечатлениям также поделилась мама казахстанского стрелка Ислама Сатпаева Алия Сатпаева.