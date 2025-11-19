В Актюбинской области на поддержку агросектора в 2025 году предусмотрено 15 млрд тенге

По данным акимата, благодаря государственной поддержке аграрная отрасль демонстрирует устойчивую положительную динамику. За 10 месяцев текущего года объем произведенной сельхозпродукции составил около 353 млрд тенге: животноводство — 171,8 млрд тенге, растениеводство — 177,6 млрд тенге.

Аким области подчеркнул, что государство последовательно усиливает внимание к развитию АПК.

Он напомнил слова Президента, озвученные в Послании народу Казахстана: «Сельскохозяйственную отрасль необходимо вывести на новый уровень».

Рост наблюдается прежде всего в животноводстве: поголовье скота увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Справочно: крупный рогатый скот — 100,7%, овцы — 105,3%, лошади — 113,1%, верблюды — 108,6%.

Одним из значимых проектов стал запуск расширения молочно-товарной фермы «АЙС».

— Кроме того, в рамках внедрения опыта Северо-Казахстанской области для расширения молочно-товарной фермы «АЙС» (до 1 600 голов) под 2,5% выдан льготный кредит в размере 7,5 млрд тенге. На сегодня уже завезено 800 голов крупного рогатого скота, реализован первый этап, — отметил аким.

По его словам, дальнейшее увеличение поголовья до 1 600 голов позволит существенно нарастить объемы местной молочной продукции.

— Благодаря увеличению КРС до 1600 голов ожидается рост производства молока дополнительно на 20 тысяч тонн. В результате чего обеспеченность региона молоком увеличится до 90%, — подчеркнул Асхат Шахаров.

В растениеводстве также наблюдается положительная динамика. В рамках программы «Кен дала-2» на проведение весенне-полевых и осенних уборочных работ сельхозпроизводителям выданы льготные кредиты под 5% на общую сумму 5,9 млрд тенге.

— В результате в этом году получено 554 тысячи тонн продукции. Это на 40 тыс. тонн больше, чем в прошлом году (производительность по итогам 2024 года — 515 тысяч тонн), — сообщил глава региона.

Инвестиционная активность в АПК также растет: в текущем году реализовано шесть проектов общей стоимостью 11,5 млрд тенге.

Помимо этого, в рамках проекта «Ауыл Аманаты» сельчанам выдано 2 883 льготных кредита на сумму 16,4 млрд тенге, что способствует развитию малого фермерства и повышению занятости в сельской местности.