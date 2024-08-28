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    17:10, 28 Август 2024 | GMT +6

    Вакцины от коронавируса в Алматы нет — ДСЭК

    COVID
    Фото: freepik.com

    В Алматы с начала года зарегистрировано 302 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом среди населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — За последние семь дней были получены положительные результаты в 9 случаях, что в два раза превышает количество зарегистрированных заболевших на предыдущей неделе, — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова.

    Вопрос раннего выявления коронавируса не ослаблен, надзор повсеместно ведется.

    — На сегодняшний день проводится эпиднадзор за заболеваемостью ОРВИ и гриппом согласно санитарным правилам, которые предусматривают и лабораторные обследования на Covid-19. То есть, те пробы, которые были доставлены от заболевших с подозрением на ОРВИ и грипп, параллельно проверяются и на Covid, — добавила она.

    Также она ответила, что вакцины от коронавирусной инфекции сейчас в городе нет, но Министерством здравоохранения принимаются меры по обеспечению республики вакциной QazVac.

    Ранее в Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, что пока в стране вакцинация от коронавируса не проводится, но они готовы рассмотреть этот вопрос в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. 

    Почему казахстанская вакцина QazVac до сих пор не получила одобрение Всемирной организации здравоохранения, объяснила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в Правительстве.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Эпидситуация Вакцинация Санэпидконтроль Алматы Здоровье
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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