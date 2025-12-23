Вакцинацию детей с шести месяцев возобновили в Алматы

Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова.

По ее словам, с ноября месяца наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори с количеством 30 подтвержденных случаев.

— В целом с 1 января по 10 декабря текущего года зарегистрировано 343 подтвержденных случая кори, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 14,6, — уточнила Асель Калыкова.

Наибольшее число заболевших приходится на детей в возрасте до 14 лет — 88% (302 детей) всех случаев. Из них малыши до одного года — 81.

Подтвержденные случаи кори регистрируются во всех районах города, с наибольшим количеством в Алатауском районе — 25,6%.

Заболеваемость корью регистрируются в основном среди непривитых лиц, из 343 подтвержденных случаев в 285 (83%) непривиты против кори, в том числе 151 (44%) — по причине отказа, по медицинским противопоказаниям — 48 (13,9%), недостижения прививочного возраста — 82 (23,9%), у 36 (10,4%) прививочный статус неизвестен. Среди привитых зарегистрировано 23 случая кори, все они привиты неполным курсом, в одном случае вакцинирован полным курсом.

В очагах кори установлено 2515 контактных лиц, за всеми установлено медицинское наблюдение. Вакцинировано против кори по эпидемиологическим показаниям 171 контактный, из них 55 — дети.

— В связи с ростом заболеваемости корью, в том числе среди детей в возрасте до 1 года (не достигших прививочного возраста 12-15 месяцев) в городе с первой декады декабря месяца возобновлена вакцинация по эпидемиологическим показаниям детей с 6-месячного возраста, согласно постановлению главного санврача РК, что позволит защитить детей указанного возраста и стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, так как на данное время их удельный вес составляет 23,6% (81 случай) от общего количество заболевших детей, — рассказала Асель Калыкова.

По состоянию на 15 декабря прививки против кори, краснухи и паротита уже получили 147 детей в возрасте от 6 до 10 месяцев.

Асель Калыкова отметила, что в Алматы продолжается «наверстывающая» иммунизация детей и подростков до 18 лет, ранее не привитых или получивших неполный курс вакцинации. С ноября 2023 года этой мерой охвачено более 73 тысяч детей. За ноябрь этого года привито 876 детей.

Иммунизация против кори населения целевых групп, также наверстывающая иммунизация и вакцинация по показаниям будет продолжена до стабилизации эпидситуации.

Ранее главный государственный санитарный врач Сархат Бейсенова рассказала, что почти 2800 казахстанцев переболели корью с начала года.