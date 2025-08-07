В Актобе внедрят столичные стандарты

Цель визита — изучение местного опыта, оценка реализуемых проектов и выработка предложений по системному улучшению городской среды. Работа ведётся по поручению Президента Республики Казахстан и направлена на масштабирование успешных столичных практик в регионах страны.

Специалисты вместе с акимом области Асхатом Шахаровым осмотрели как старую, так и новую части города: улицы Шернияза, Алтынсарина, Ахтанова, Ломоносова, проспекты Абилкайыр хана, Бейбитшилик, Тәуелсіздік, микрорайоны Есет батыра и Алтын Орда.

В ходе объезда глава региона акцентировал внимание на качестве выполняемых работ и роли бизнеса в преобразовании городской инфраструктуры. Стоит отметить, что в Актобе многие крупные предприятия и организации изъявили желание благоустроить скверы, парки, аллеи. Асхат Шахаров подчеркнул, что благоустройство города должно быть продуманным и долгосрочным.

— Внешний вид города — это не просто эстетика, это отражение отношения к своему пространству. Нам нужно выработать четкие стандарты по фасадам, вывескам, элементам благоустройства. Только так мы добьемся визуального порядка и современной атмосферы в городе, — заключил аким.

Сразу после осмотра объектов специалисты Центра урбанистики Астаны обозначили ключевые проблемы визуального восприятия Актобе. Они обратили внимание на хаотичное использование ярких цветов и разнородных материалов, отсутствие согласованности в оформлении малых архитектурных форм, наличие ограждений, затрудняющих передвижение пешеходов, а также на беспорядочную застройку и визуальный шум, особенно на центральных улицах. Все это негативно сказывается на эстетическом восприятии городской среды.

— Мы приехали в Актобе в рамках акции «Таза Қазақстан», чтобы изучить местный опыт и предложить лучшие практики. Нам импонирует подход акимата: на месте пустырей появляются скверы и общественные пространства. Это хороший вектор, и мы готовы его поддержать, — отметил руководитель Центра урбанистики Астаны Елнар Базыкен.

Урбанисты представили ряд конкретных рекомендаций, которые успешно реализуются в столице и могут быть адаптированы в Актобе. Речь идет о внедрении трех ключевых документов: ландшафтного мастер-плана, бренда города и концепции озеленения.

Также специалисты на примере столицы рекомендовали высаживать крупномерные деревья в Актобе, которые хорошо приживаются и способствуют формированию устойчивой городской экосистемы, разработать и внедрить дизайн-код для фасадов, вывесок и малых архитектурных форм, демонтировать несанкционированную рекламу и визуально агрессивные элементы, а также отказаться от ярких, несогласованных цветовых решений в городской архитектуре.

Центр урбанистики выразил готовность оказывать методическую и профессиональную поддержку в дальнейшей реализации предложенных решений.