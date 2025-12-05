Психологи в Актобе помогают пожилой женщине, которую ранил ножом внук

Состояние пожилого пациента, находящегося на лечении в больнице города Актобе, оценивается как средней тяжести. Женщину доставили в медицинское учреждение 2 ноября в 01:40. Медики обработали раны и установили, что у нее сломано ребро.

— Она получила пять травм. На руках и ногах есть следы от ударов. Кроме того, испытала сильный шок. Сейчас состояние стабильное. Психологи ежедневно беседуют с ней. Она рассказывает происходящее, но из-за плохого слуха не всегда понимает вопросы и не может правильно ответить. Пока она остается в больнице. Возможно, на следующей неделе после повторного осмотра ее направят под наблюдение участкового врача. Состояние средней тяжести. Женщина получает весь необходимый комплекс лечения, — сообщил главный врач городской многопрофильной больницы № 1 Кадирбек Иманбаев.

Фото: Алтынай Сағындықова

Ранее сообщалось, что в Актобе школьник убил свою мать и ранил бабушку ножом. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Школьник признал свою вину. Причины происшествия пока не раскрыты.