В Акмолинской области произошло ДТП с КамАЗом, перевозившим взрывчатку: есть жертвы

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 16 июня примерно в 07:00 на 231-м км автодороги Астана — Атбасар -Жаксы, вблизи села Бастау, произошло дорожно-транспортное происшествие.

— По предварительным данным, водитель автомобиля марки Chevrolet Tracker, 1996 года рождения, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем марки КамАЗ под управлением мужчины 1973 года рождения, — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП на месте происшествия скончались 30-летний водитель легкового автомобиля и его 48-летняя пассажирка. По данному факту полицейские начали досудебное расследование.

Также в полиции сделали уточнение по факту перевозки КамАЗом взрывчатого вещества, что что водитель машины имеет соответствующее разрешение на перевозку опасного груза.

— На момент происшествия в кабине находился охранник, ответственный за обеспечение безопасности и перевозку, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что водитель пассажирского автобуса устроил ДТП в Павлодаре. Также в ДТП попал автозак с арестованными в Костанае.