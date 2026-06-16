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    В Акмолинской области произошло ДТП с КамАЗом, перевозившим взрывчатку: есть жертвы

    По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские региона возбудили уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pexels

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 16 июня примерно в 07:00 на 231-м км автодороги Астана — Атбасар -Жаксы, вблизи села Бастау, произошло дорожно-транспортное происшествие.

    — По предварительным данным, водитель автомобиля марки Chevrolet Tracker, 1996 года рождения, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем марки КамАЗ под управлением мужчины 1973 года рождения, — сообщили в ведомстве. 

    В результате ДТП на месте происшествия скончались 30-летний водитель легкового автомобиля и его 48-летняя пассажирка. По данному факту полицейские начали досудебное расследование.

    Также в полиции сделали уточнение по факту перевозки КамАЗом взрывчатого вещества, что что водитель машины имеет соответствующее разрешение на перевозку опасного груза.

    — На момент происшествия в кабине находился охранник, ответственный за обеспечение безопасности и перевозку, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что водитель пассажирского автобуса устроил ДТП в Павлодаре. Также в ДТП попал автозак с арестованными в Костанае.

    ДТП Транзит Авто Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор