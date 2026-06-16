Автозак с арестованными попал в ДТП в центре Костаная

Одно из них случилось на пересечении улиц Баймагамбетова и Гоголя, где в момент аварии сотрудники конвойной службы перевозили следственно-арестованных в суд. Как сообщили в департаменте полиции, служебный автомобиль JAC, двигаясь по улице Баймагамбетова с включенными проблесковыми маячками, при проезде перекрестка не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Chevrolet Cobalt, который следовал по улице Гоголя на разрешающий сигнал светофора.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали два сотрудника. Они были доставлены в медицинское учреждение для обследования. Водитель Chevrolet Cobalt травм не получил.

Вместе с тем, как уточнили в полиции, в служебном автомобиле находились пять следственно-арестованных, которых конвоировали в суд на процесс. После аварии их также доставили в городскую больницу для медицинского осмотра.

По факту происшествия начата проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В этот же день еще одно ДТП с участием служебного автомобиля произошло на пересечении проспектов Абая и Назарбаева. По предварительным данным, водитель патрульного автомобиля при выполнении поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному автомобилю JAC J7 и допустил столкновение.

В результате второй аварии пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. В отношении водителя служебного автомобиля возбуждено административное производство.

Ранее в Акмолинской области экскурсионный автобус попал в ДТП.