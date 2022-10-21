Вакцинацию от гриппа прошли 57% жителей Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области против гриппа привились 123 078 человек, что составляет 57,7 % от числа запланированных за счет средств местного бюджета. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте отметили, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вакцинация против гриппа рекомендуется лицам, подверженным риску развития осложнений.

«Против гриппа вакцинированы лица из группы риска: 12 058 медицинских работников, 3914 беременных во втором-третьем триместре, 85 993 лица с хроническими заболеваниями, а также 576 детей в учреждениях закрытого типа (детских домах, интернатах, интернатах для детей и инвалидов) и 853 человека в домах престарелых и учреждениях для инвалидов», - уточнили в пресс-службе ДСЭК.

По данным ведомства, в Казахстане зарегистрировано пять видов противогриппозной вакцины: «Гриппол Плюс», «Гриппол Квадривалент», «Ультрикс Квадри», ВаксигрипТетра и «Вакцина противогриппозная расщепленная инактивированная» - производство Китай.

«В этом году для иммунизации против гриппа используется вакцина «Гриппол плюс», всего по области закуплено более 200 тыс. доз вакцины и планируется охватить вакцинацией 14,2 % от общего числа населения. Вакцина предназначена для профилактики гриппа у детей старше шести месяцев, беременным, пожилым лицам, взрослым и детям, часто болеющим, страдающим хроническими соматическими заболеваниями», - добавили в департаменте.

Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что заболеваемость гриппом выросла в Алматинской области.