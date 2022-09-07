Заболеваемость гриппом выросла в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона сообщили, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа наблюдается в осенне-зимний период, это связано с изменением метеорологических условий – похолоданием, повышением влажности, что приводит к естественному снижению сопротивляемости организма, и скоплением людей в закрытых, тесных помещениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по Алматинской области характеризуется как устойчивая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона отмечается рост заболеваемости в 1,5 раза. Такая динамика связана с продолжающейся пандемией COVID-19, которая способствовала высокой обращаемости населения за медпомощью. В текущем сезоне 2021-2022 зарегистрировано 26 случаев гриппа, в том числе 10 случаев среди беременных и 10 – среди детей до 14 лет», - сообщили в пресс-службе ДСЭК.

По данным ДСЭК, в предстоящем сезоне предусмотрен закуп 300 тыс. доз вакцин против гриппа «Гриппол плюс» для населения области.

«Грипп является одним из самых распространенных и тяжелых вирусных заболеваний, которое передается от человека к человеку. Характеризуется повышением температуры, ознобом, головной и мышечной болью. Острые симптомы продолжаются неделю, хотя для полного выздоровления может потребоваться больше времени», - пояснили в ведомстве.

В департаменте отметили, что при первых симптомах больному нужно остаться дома, чтобы не распространять инфекцию, и немедленно обратиться к врачу. Самолечение при гриппе недопустимо, именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение.

Также родителям не рекомендуется отправлять заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. Крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.