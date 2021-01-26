Вакцинация должна выправить эпидемиологическую ситуацию – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцинация в целом должна выправить эпидемиологическую ситуацию. Об этом на расширенном заседании Правительства, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи, сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий мой вопрос – вакцинация, которая начинается с 1 февраля, как мы анонсировали. Это очень важная кампания. Очень важное дело. Здесь есть два основных вопроса. Первый – готовность медицинских учреждений к проведению вакцинации. Второй вопрос – это разъяснительная работа среди граждан. Что делается Минздравом и сопутствующими ведомствами в этом направлении?», - обратился к министру здравоохранения РК Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По словам министра здравоохранения Алексея Цоя, данный вопрос сейчас особенно актуален.

«Сейчас мы со всеми медорганизациями провели обучение. Каждая медорганизация разобрала все возможные вопросы именно по вакцинации, обеспечили холодовую цепь. В температурном режиме от 4 до 8 градусов данная логистическая цепь построена. Она работает. Для нас было дополнительным вызовом обеспечить цепь в формате -20, потому что первая вакцина будет «Спутник V» российского производства. Проведена соответствующая работа с регионами, закуплено дополнительно холодильное оборудование. На всех хабах «СК-Фармация» в регионах данное оборудование имеется. Сейчас проверяется логистика», - ответил министр здравоохранения.

Он также отметил, что по обучению медработников создали спецстандарт и инструкции по применению вакцины. Сейчас подготовлены материалы доведения до населения полезности вакцинации.

Касым-Жомарт Токаев также обратился к министру и акимам регионов по вопросу вакцинации.

«В этой связи хотел бы обратиться к вам, как руководителю Минздрава, и к акимам, а также другим руководителям ведомств. Это очень серьезный вопрос всеобщей вакцинации. Нам нужен серьезный проработанный детальный план по вакцинации граждан. Там очень много нюансов, которые надо учесть, чтобы избежать неразберихи и хаоса. Вакцинация в целом должна выправить эпидемиологическую ситуацию, но впереди очень много работы», - подчеркнул Президент РК.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.